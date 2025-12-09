به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه شهرستان راز و جرگلان با حضور سردار حسین اکبری فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) استان خراسان شمالی، جمعی از مسئولان، علمای اهل سنت، امام جمعه شهرستان راز ، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا در محل کانون شهید رجایی شهر راز برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات چندساله سرهنگ اکبری، سرگرد حسن‌زاده به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج راز و جرگلان معرفی شد.