رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان: ساعت ۱۴:۱۱ عصردیروز در پی گزارش سقوط یک مَرد ۴۰ ساله از ارتفاعات(کوه) شهر "گلباف" کرمان، بلافاصله یک تیم فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،خادمی پور افزود:پس از اقدامات درمانی و ثابتسازی مناسب، با همکاری تیم نجات هلال احمر مصدوم توسط تیم فوریتهای پزشکی به "گلباف" منتقل شد.
خادمی گفت:با توجه به شرایط مصدوم و جهت تسریع در اقدامات درمانی تکمیلی، "اورژانس هوایی کرمان" با هماهنگی ستاد هدایت اورژانس به گلباف اعزام و ضمن ارائه خدمات فوریتهای پزشکی، مصدوم حادثه به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد.