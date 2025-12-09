پخش زنده
تالارهای بورس کالای ایران امروز سهشنبه ۱۸ آذر ماه میزبان عرضه یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۳۳۵ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تالارهای مختلف بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه گسترده انواع کالا در بخشهای صادراتی، صنعتی، پتروشیمی، حراج باز و خودرو هستند. بر اساس برنامه معاملاتی اعلامشده، ۵۶۹ هزار و ۴۰۲ تن محصول در تالار صادراتی عرضه میشود که شامل ۳۳۱ هزار و ۱۶ تن سیمان، ۱۶۴ هزار تن کلینکر، ۳۹ هزار و ۱۷۸ تن قیر، ۳۳ هزار و ۷۰۰ تن فولاد و یکهزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی است.
در تالار صنعتی نیز ۳۰۴ هزار و ۶۸۹ تن کالا روی تابلو میرود که از این میزان ۳۰۱ هزار و ۳۴۴ تن فولاد، ۲ هزار و ۴۸۵ تن مس و ۸۶۰ تن آلومینیوم عرضه خواهد شد. همچنین ۲۳۹ هزار و ۴۸۰ تن سیمان در تالار سیمان و ۸۳ هزار و ۲۲۴ تن محصول در تالار حراج باز عرضه میشود که این محصولات شامل ۷۶ هزار و ۲۰۰ تن تختال، ۶ هزار و ۸۰۴ تن مواد شیمیایی و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن است.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی امروز شاهد عرضه ۸۸ هزار و ۱۱۲ تن محصول شامل ۷۵ هزار و ۸۷۰ تن مواد پلیمری، ۵ هزار و ۵۱۲ تن فرآوردههای نفتی، ۳ هزار و ۷۳۰ تن قیر و ۳ هزار تن گوگرد خواهد بود. در تالار فرعی نیز ۱۷ هزار و ۴۲۷ تن ضایعات، فرآوردههای نفتی، مواد پلیمری، فولاد و منیزیم عرضه میشود.
همچنین ۳۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور در تالار خودرو روی تابلو عرضه خواهد شد تا معاملات امروز بورس کالا با تنوع قابلتوجه محصولات همراه باشد.