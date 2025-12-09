

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران چهارشنبه ۱۹ آذرماه با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران داوران هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان به قرار زیر است:

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵

رازین پلیمر – مهرگان نور

ناظر فنی: مسعود قاری، ناظر داوری: مسعود یزدان‌پناه، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: هادی تیموری و داور ویدئوچک: میلاد عرب اسماعیلی

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۵

مس رفسنجان – سایپا تهران

ناظر فنی: محمد ابراهیم‌زاده، ناظر داوری: علی اکبر پاکدلان، داور اول: امید فولادی‌وندا و داور دوم: سید مهدی موسوی

تهران، سالن محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۵:۳۰

پیکان تهران – استقلال گنبد

ناظر فنی: عزیز پرتوی، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: میلاد افشار و داور ویدئوچک: رمضان جلال

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ارومیه

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: احمد دامغانی‌نژاد، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: سعید واعظی و داور ویدئوچک: محمدوحید مهرپور

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – طبیعت اسلامشهر

ناظر فنی: حمید راهجردیان، ناظر داوری: خلیل یگانه‌مجد، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: علیرضا پوردهقان و داور ویدئوچک: نیما یزدان‌پناه

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – پاس گرگان

ناظر فنی: مجید محسنی شوشتری، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: سجاد خان بابازاده و داور دوم: مجتبی اسپرغم

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸:۳۰

صنعتگران امید – شهداب یزد

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: بهرام سلیمانی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: اسماعیل رزقی