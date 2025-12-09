پخش زنده
امروز: -
خوزستان با بهرهگیری از برنامههای جدید اکتشاف و فرآوری میتواند به قطب معدنی جنوبغرب کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: خوزستان با بهرهگیری از برنامههای جدید اکتشاف و فرآوری میتواند به قطب معدنی جنوبغرب کشور تبدیل شود.
مهرام روانبخش افزود: استان خوزستان باوجود ظرفیتهای قابلتوجه معدنی، هنوز بخش عمدهای از توان بالقوه خود را فعال نکرده است. تمرکز تاریخی بر نفت و گاز سبب شده بسیاری از پهنههای معدنی استان از نظر اکتشافی در مراحل اولیه باقی بمانند.
وی ذخایر معدنی استان از جمله سلستین، فسفات، سنگ آهک، گچ، مصالح ساختمانی، نمک دریایی و برخی کانیهای صنعتی را از ظرفیتهای ارزشمند خوزستان برشمرد و ادامه داد: این ذخایر میتوانند به موتور محرک جدیدی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان تبدیل شوند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده و هوشمندسازی فعالیتهای معدنی اظهار داشت: دوره خامفروشی به پایان رسیده و خوزستان توان ایجاد واحدهای فرآوری از جمله تولید کربنات کلسیم، گچ صنعتی، استخراج و تصفیه نمک دریایی، تولید عناصر کمیاب و توسعه صنایع پاییندستی مصالح ساختمانی را دارد؛ اقداماتی که میتواند درآمد استان را افزایش داده و زنجیرهای از مشاغل جدید ایجاد کند
روانبخش از تدوین برنامهای جامع در حوزه مطالعات و عملیات معدنی توسط کارشناسان در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: این استان میتواند در کنار جایگاه ویژه در حوزه انرژی، به یکی از قطبهای معدنی جنوبغرب کشور تبدیل شود؛ به شرط آنکه نگاه توسعهگرا و برنامهمحور جایگزین رویکردهای سنتی گذشته شود.