کارشناس بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست ساتبا از جایگزینی ۲۰۰ هزار چراغ پرمصرف گازی با انواع LED در معابر شهری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست، پروژه ملی اصلاح روشنایی معابر شهری وارد مرحلهای اجرایی و گسترده شده است؛ طرحی که با جذب سرمایهگذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی، اکنون به یکی از نمونههای موفق مشارکت بخش غیردولتی در توسعه زیرساختهای انرژی کشور تبدیل شده است.
این پروژه که با هدف ارتقای بهرهوری انرژی و کاهش مصرف برق در سطح معابر شهری کلید خورده، تاکنون موفق شده است بیش از ۲۰۰ هزار چراغ پرمصرف گازی سدیمی و جیوهای را با چراغهای LED استاندارد و کممصرف جایگزین کند؛ اقدامی که نقطه عطفی در نوسازی شبکه روشنایی شهری محسوب میشود.
محمد امین مجاوری آگاه، کارشناس بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست ساتبا با تشریح نتایج این طرح ملی اظهار کرد: «جایگزینی گسترده چراغهای قدیمی با فناوری LED، علاوه بر ارتقای کیفیت روشنایی معابر، تاکنون منجر به بیش از ۲۸ مگاوات کاهش توان مصرفی و صرفهجویی سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون کیلوواتساعت شده است؛ این میزان صرفهجویی معادل انرژی تولیدی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی است؛ بدین معنا که بدون ساخت هیچ نیروگاه جدیدی، ظرفیتی معادل چندین نیروگاه تولید برق در شبکه آزاد شده است.
وی در ادامه افزود: «این طرح در ۱۸ شرکت توزیع نیروی برق آغاز شده و بهصورت کامل با سرمایهگذاری بخش خصوصی و در بستر بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست به اجرا درآمده است؛ مشارکت بخش خصوصی در این سطح، نشاندهنده شکلگیری یک مدل پایدار اقتصادی برای اجرای پروژههای بزرگ بهرهوری انرژی در کشور است.»
این پروژه، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، آثار مهم دیگری نیز به همراه داشته است که از جمله میتوان به بهبود یکنواختی و کیفیت روشنایی معابر شهری، کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری به دلیل عمر بالاتر چراغهای LED، افزایش امنیت و ایمنی شهروندان بهواسطه روشنایی پایدارتر و استاندارد و کاهش آلایندههای محیطزیستی اشاره کرد.
به گفته مجاوری آگاه، ساتبا با تقویت مشارکت بخش خصوصی در قالب بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست، برنامه دارد اجرای این طرح را در سراسر کشور ادامه دهد.
وی همچنین با اعلام فراخوان جدید برای جذب سرمایهگذاران در پنج استان دیگر گفت که گسترش این بازار میتواند مسیر اجرای پایدار و گسترده پروژههای ملی بهینهسازی انرژی را هموار کند.