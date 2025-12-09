پخش زنده
مدیر بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: تمهیدات لازم برای پیشگیری از آبگرفتگیهای احتمالی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد پور سلطان در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان افزود: وظیفه جمع آوری آبهای سطحی در سطح معابر شهری با شهرداری میباشد و با توجه به اینکه این کلانشهر فاقد سیستم جمع آوری روان آبها است شرکت آب و فاضلاب اهواز به عنوان یک نهاد خدمت رسان با شهرداری در این زمینه همکاری میکند.
وی با اشاره به اینکه برای بارشهای پیشرو لایروبی شبکه فاضلاب، تعمیرات اساسی ایستگاههای پمپاژ فاضلاب و نصب پمپهای جدید و دخیره انجام شده است، ادامه داد: اصلاح شبکههای فرسوده و ریزشی از دیگر اقدامات در این زمینه میباشد.