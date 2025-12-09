مامور وظیفه شناس جمعی انتظامی استان سه فقره چک، در مجموع به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال پیدا کرده و شناسایی مالک آن را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان از استرداد چک ۵۰ میلیارد ریالی به صاحبش توسط مامور وظیفه شناس و امانت دار پلیس زنجان، خبر داد.

سرهنگ عباسی گفت: یک مامور وظیفه شناس جمعی انتظامی استان سه فقره چک، در مجموع به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال پیدا کرده و شناسایی مالک آن را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با تلاش ماموران، مالک چک شناسایی و پس از حضور وی در مقر پلیس، چک مورد نظر تحویل مالک شد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان زنجان اظهار داشت: مالک چک، بعد از تحویل اموال خود، از مامور وظیفه شناس و امانت دار قدردانی کرد.