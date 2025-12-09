مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در راستای برنامه ایران جان در برنامه سلام خبرنگار صبح امروز شبکه خبر به بررسی وضعیت راه های استان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گلستان با تشریح عملکرد سه‌سال اخیر این اداره‌کل اعلام کرد: استان گلستان با برخورداری از ۵۲۷۱ کیلومتر انواع راه‌های اصلی، فرعی و روستایی یکی از استان‌های پرتردد کشور است و سالانه میلیون‌ها مسافر و زائر امام رضا (ع) از محور‌های آن عبور می‌کنند.

مصدقی با اشاره به اقدامات گسترده ایمنی اظهار کرد: گلستان دومین استان کشور از نظر تعداد نقاط پرتصادف بود، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، تمام ۹۵ نقطه پرتصادف رفع شد. همچنین ۴۸ نقطه حادثه‌خیز دیگر نیز اصلاح و ایمن‌سازی شد.

مدیرکل راهداری گلستان با تأکید بر اشباع ظرفیت محور‌های اصلی گفت: استان گلستان فاقد آزادراه است و محور‌های گرگان–علی‌آباد کتول و گرگان–کردکوی در برخی روز‌ها به ۸۰ هزار تردد می‌رسد. در ایام پیک سفر عملاً با گلوگاه‌های ترافیکی مواجهیم و احداث آزادراه با مشارکت دولت و بخش خصوصی از ضروریات استان است.