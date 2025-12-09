تألیف کتاب با موضوع کودکان دیرآموز در کهگیلویه و بویراحمد
معاون آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، از تألیف نخستین کتاب تخصصی آموزش کودکان دیرآموز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد میلاد نوشادی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان از تهیه و تألیف کتاب «راهنمای جامع شناخت و آموزش کودکان دیرآموز» بهعنوان اقدامی نوآورانه در حوزه تعلیم و تربیت استان خبر داد. نوشادی با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای آموزشی دانشآموزان دیرآموز، گفت: این کتاب با هدف ارتقای کیفیت تدریس، آشنایی آموزگاران با ویژگیهای این گروه از دانشآموزان و ارائه راهبردهای آموزشی مؤثر تدوین شده است. وی افزود: در این برنامه تلاش شده است با افزایش دانش تخصصی معلمان، ایجاد انگیزه و علاقه تحصیلی در دانشآموزان دیرآموز و ارائه روشهای کاربردی تدریس، از افت تحصیلی و ترکتحصیل احتمالی جلوگیری شود. معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: بهکارگیری این راهنما علاوه بر تقویت عدالت آموزشی، به استفاده بهینه از منابع و کاهش هدررفت بودجه ملی کمک خواهد کرد. به گفته وی این کتاب بهزودی در اختیار مدارس و آموزگاران استان قرار میگیرد و گامی مهم در تحول آموزشی بهویژه در مناطق کمتر برخوردار خواهد بود. نوشادی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامه، مسیر رشد و پیشرفت تحصیلی تمامی دانشآموزان بهویژه کودکان دیرآموز را هموارتر سازد.