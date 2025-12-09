به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد میلاد نوشادی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان از تهیه و تألیف کتاب «راهنمای جامع شناخت و آموزش کودکان دیرآموز» به‌عنوان اقدامی نوآورانه در حوزه تعلیم و تربیت استان خبر داد.

نوشادی با اشاره به اهمیت توجه به نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان دیرآموز، گفت: این کتاب با هدف ارتقای کیفیت تدریس، آشنایی آموزگاران با ویژگی‌های این گروه از دانش‌آموزان و ارائه راهبرد‌های آموزشی مؤثر تدوین شده است.

وی افزود: در این برنامه تلاش شده است با افزایش دانش تخصصی معلمان، ایجاد انگیزه و علاقه تحصیلی در دانش‌آموزان دیرآموز و ارائه روش‌های کاربردی تدریس، از افت تحصیلی و ترک‌تحصیل احتمالی جلوگیری شود.

معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: به‌کارگیری این راهنما علاوه بر تقویت عدالت آموزشی، به استفاده بهینه از منابع و کاهش هدررفت بودجه ملی کمک خواهد کرد.

به گفته وی این کتاب به‌زودی در اختیار مدارس و آموزگاران استان قرار می‌گیرد و گامی مهم در تحول آموزشی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.