به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بزرگترین رویداد دو خیابانی کشور در خمین برگزار می‌شود.

این برنامه با اهدای جوایز نقدی در سه مقطع سنی همراه خواهد بود.

زمان: جمعه ۲۱ آذر، ساعت ۹:۳۰

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۲۹۵۰ تماس حاصل نمایند.

در رویداد دیگر ورزشی که برای اولین بار در شهرستان خمین اجرا می‌شود، رالی خانوادگی توسط کمیته رالی هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی به مناسبت کنگره شهداء و هفته فرهنگی شهرستان برگزار خواهد شد.



زمان و مسیر: جمعه ۲۱ آذر، ساعت ۱۳/۳۰ از مقابل بیت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مسیر‌های داخلی شهر و نیز روستا‌های همجوار.

ثبت نام محدود است و علاقه‌مندان می‌توانند هماهنگی لازم را با مسئول کمیته رالی، به شماره همراه ۰۹۱۲۱۸۲۱۳۸۱ انجام دهند.