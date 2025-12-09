معاون اول قوه قضائیه در نشست مجمع نمایندگان استان همدان گفت: مبنای نظام مقدس جمهوری اسلامی اتحاد است. دوگانگی‌ها منشا نفسانی دارند و وقتی بتوانیم نفسانیت را مهار کنیم، نتایج بسیار خوبی به ثمر می‌نشیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی، حمیدرضا حاجی بابایی نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نماینده همدان، بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری، عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و حمید ملانوری‌شمسی استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیلی در این نشست با اشاره به حدیثی از حضرت زهرا (س) گفت: فلسفه امامت اتحاد و همبستگی بین مردم بود. ائمه (ع) آمدند که افتراق‌ها را از بین برده و صلح و‌سازش درجامعه ایجادکنند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه کسانی که دنبال ایجاد افتراق در کشور باشند خیرخواه نظام و انقلاب نیستند، افزود: مبنای نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز اتحاد است. دوگانگی‌ها منشا نفسانی دارند و وقتی بتوانیم نفسانیت را مهار کنیم، نتایج بسیار خوبی به ثمر می‌نشیند.

وی با اشاره به اینکه در استان همدان اتحاد و همبستگی مسئولان موج می‌زند و باعث رقم خوردن اقدامات مبارکی شده است، گفت: همدان استانی پراز ظرفیت و قابلیت در مسیر رشد و توسعه که می‌توان از آن جمله به صنعت گردشگری، کشاورزی، معدن، نیروی انسانی پرتلاش و متعهد، علمی و آموزشی و فرهنگی غنی و چند هزارساله اشاره کرد.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به اینکه باید نگاه‌ها را تغییر دهیم، افزود: متاسفانه برخی نگاه‌ها باعث ایستایی مدیران شده است مانند دیدگاه‌های بدبینانه‌ای که تنها مانع جذب سرمایه گذاری و افزایش تولید می‌شوند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان به ویژه در بخش کشاورزی و گردشگری و شرایط معدنی آن گفت: برخی از این ظرفیت‌ها با موانع و مشکلاتی مواجه هستند که با وجود نیروی انسانی کارآمد و جوان استان این مشکلات قابل حل است. گردشگری ظرفیت و فرصتی طلایی است که قابلیت‌های مهم آن در دیگر حوزه‌های اقتصادی وجود ندارند.

وی افزود: به صمیمیت اتحاد و همبستگی مدیران قضایی، اجرایی و تقنینی در استان همدان دست مریزاد گفته و انتظار داریم ثمره ان خدمت بیشتر به مردم باشد.

حجت الاسلام خلیلی با اشاره به تعامل خوب قوه قضائیه و مجلس گفت: بنده معتقدم تعامل بسیار خوبی بین قوه قضاییه و مجلس وجود دارد و برگزاری این جلسات هم باعث می‌شود تعامل بین دستگاه قضا و مجلس بیشتر و بهتر شود. قطعا همکاری، تعامل و ارتباط بیشتر میتواند به حل مشکلات کمک زیادی کند.

با اتحاد می‌توان کار کرد و جلو رفت، مسئولان باید از توان و همت دیگر قوا کمک بگیرند

معاون اول قوه قضائیه همچنین در ادامه صحبت‌های خود تنها راه افزایش کیفیت معیشت مردم را کاهش تورم از طُرق مختلف مانند توسعه صنایع و کشاورزی و ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: نباید مردم و تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داد. مجلس ده‌ها قانون برای بهبود معیشت، کشاورزی و تولید وضع کرده است.

تشکیل جلسات راهبری در استان همدان

محمدی‌فر، رئیس کل دادگستری همدان نیز گفت: جلسات شورای راهبری هر ماه ۲ بار با محوریت امام جمعه استان تشکیل و مسائل استان در آن بررسی می‌شود. بدین ترتیب مشکلاتی که شاید ۳۰-۴۰ سال معطل مانده بودند در حال حل شدن هستند.

وی افزود: امیدوارم خدمت رسانی بهینه به مردم داشته باشیم و اقدات فراوانی برای رفاه حال مردم داشته باشیم

محمدی گفت: در پی سفر استانی رییس دستگاه قضا به استان همدان تصمیمات خوبی گرفته شد که از جمله آن احداث دادسرا در تعدادی از شهر‌های استان بود که کار‌های ساخت و ساز در سه شهر اغاز شده و احداث مابقی دادسرا‌ها از جمله در شهر‌های ملایر و کبودراهنگ هم از ماه‌های اینده آغاز خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در خرید پابند الکترونیک هم جزو استان‌های پیشرو بودیم، افزود: ۶۵۶ مورد نصب پابند الکترونیک از ابتدای امسال داشتیم و با عفو معیاری ۱۹۳۰ نفر مشمول عفو شدند که تعدادی آزاد و تعدادی تخفیف مجازات گرفتند.

نجفی، دادستان همدان نیز در این جلسه گفت: یکی از حوزه‌هایی که مجموعه قضایی در آن نقش افرینی می‌کند، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. دادستا‌ن‌ها نیز در حوزه حقوق عامه نظارت‌های لازم را می‌کنند.

وی با اشاره به معضل تامین آب در استان همدان افزود: استان از سال ۱۴۰۱ معضل اب دارد که دستگاه قضا برای رفع ان تلاش کرده و تلاش زیادی برای حل این مشکل دارد.

دادستان همدان با اشاره به صف طولانی متقاضیان وام‌های بانکی گفت: دادستانی مرکز‌استان برای حل این‌معضل مردم نیز ورود کرده و در اجرای قانون جوانی برای تعدادی بانک‌ها پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به ورود دادستانی مرکز استان همدان به معضلاتی همچون حوزه معادن و وصول خسارات و فرار مالیاتی افزود: هزار پرونده مالیاتی در یک سال ونیم اخیر برای دانه درشت‌ها تشکیل دادیم.

ملانوری، استاندار همدان در این نشست گفت: همدان در غرب کشور موقعیت مرکزی مهمی دارد.۱۹ استان کشور از همدان به عراق تردد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تولیدات فاخری در حوزه تولید محصولات کشاورزی داریم، افزود: این تولیدات اب و خاک منطقه را صرف کرده و الودگی محیط زیستی ایجاد کرده و اب یکی از چالش‌های بزرگ در استان است.

استاندار‌همدان گفت: در استان تعاملات جدی بین دستگاه‌های اجرایی، قضائی، تقنینی، نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی و ائمه جمعه وجود دارد و تلاش کردیم به سمت اجرای اولویت‌ها حرکت و رضایت مردم را کسب کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعاملات با دستگاه قضا بسیار راهگشا بوده است، افزود: ۶۳ درصد اعتبارات عمرانی استانی را جذب کردیم و سال قبل ۱۰۲ درصد از تعهدات مالیاتی محقق شد و ۴۸ همت جذب سرمایه داخلی و خارجی داشتیم و تا پایان سال ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه می‌کنیم.

ملانوری گفت: بر سه محور اب، محیط زیست و گردشگری تمرکز کردیم و با تعامل دیگر قوا در استان در حال تلاش در این حوزه‌ها هستیم.

اظهارات نمایندگان استان همدان در مجلس

حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس با ذکر خاطراتی از تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس گفت: باید کاری کنیم که در قوه قضاییه هم پرونده‌ها بروز باشند و هم‌مردم‌راضی باشند و همچنین حقوق قضات و کارمندان‌کافی باشد.

نائب رئیس مجلس افزود: باید نگاه تربیتی در زندان‌ها و تربیت مجرمان حاکم باشد.

وی گفت: باید پولی که از مردم استان گرفته می‌شود برای خود استان خرج شود لذا اسامی ۴ بانک متخلف به دستگاه قضایی داده شده است.

مصطفوی رئیس مجمع نمایندگان همدان افزود: در شهرستان درگزین ساختمان پزشکی قانونی نداریم. ساختمان دادگاه صلح رزن مشکلات زیادی دارد، از جمله اینکه پارکینگ برای پارک خودروی کارکنان ندارد.

حجت الاسلام آزادیخواه نماینده ملایر در این نشست گفت: سفر رییس قوه قضائیه به استان همدان راهگشا بود و حضور رییس سازمان بازرسی در ملایر با برگزاری جلسات و پیگیری‌ها مثمر ثمر بود. برای سرمایه گذاران نباید سخت گیری کرد و امضا‌ها و مجوز‌های زیاد روند کار را برایشان سخت کرده است.

رنجبر زاده دیگر نماینده استان همدان گفت: در زمان ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای تعامل فراتر از انتظار دستگاه قضا با مجلس برقرار شده است. قوه قضاییه از بازو‌های موثر و قدرتمند برای پیشبرد کارهاست، اگر قوه قضاییه به بحث پتروشیمی ورود نمی‌کرد هنوز این پروژه معطل بود. مردم مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند که باید با تدبیر و حرکت جدیدی این معضلات حل شود.

صوفی نماینده همدان افزود: اگر جامعه سالم می‌خواهیم باید معیشت کارکنان دستگاه قضا تامین شود. حال مردم از نظر اقتصادی خوب نیست باید کمک کنیم از این شرایط بدحالی مردم خارج شویم. امیدواریم قوانین مترقی‌تر شوند.

توسلی، نماینده کبودر اهنگ نیز گفت: با کمبود منابعی که وجود دارد حقوق و مزایای نیروی انسانی در قوه قضاییه مکفی نیست. افزایش تعداد پرونده‌های قضایی نیاید مانع رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها شود.

نثاری دیگر نمابنده همدان افزود: نقش موثر قوه قضاییه در تنظیم مسایل مربوط به دولت و مجلس حائز اهمیت است. همکاری سه قوه برای حل مشکلات معیشتی مردم باید تقویت شود.

مشکل اصلی بهم ریختگی بازار است و مردم‌از این موضوع گله‌مند هستند و امیدواریم باکمک هم اقدامات ثمربخشی داشته باشیم.

آریایی نژاد نماینده ملایر و فامنین در مجلس گفت: باید از قضاتی که از عدالت حمایت می‌کنند حمایت کافی و وافی شود. امیدواریم روزی شاهد خلوت شدن مراجع قضائی باشیم.