شبکه‌های تلویزیونی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، ویژه برنامه‌هایی با محوریت ارج نهادن به مقام شامخ مادر و زن، پخش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این ویژه برنامه‌ها، تلاش می کنند مادرانه هایی سرشار از عشق، مهربانی و خاطره‌سازی را برای خانواده‌ها و بانوان ایرانی که مظهر نجابت و‌الگوی مقاومت هستند را رقم بزنند.

شبکه یک

برنامه اصلی این ایام شبکه یک با عنوان «فرهنگ فاطمی» تا شب میلاد حضرت زهرا (س) هر شب پخش می‌شود و محور محتوایی ویژه‌برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.

در روز چهارشنبه، دو برنامه «نوجهان» و «امشب» با حال‌وهوای ویژه میلاد پخش می شود.

برنامه «امشب»، با بخش‌های متنوع مناسبتی، گفت‌و‌گو با کارشناسان حوزه اندیشه و خانواده و روایت‌هایی درباره سبک زندگی فاطمی، مخاطبان را همراهی می‌کند.

همچنین برنامه‌های صبحگاهی و خانوادگی شبکه در روز پنجشنبه، متناسب با این مناسبت بازتنظیم شده‌اند. برنامه‌های «تسبیح صبا»، «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» با بخش ها و فضای مناسبتی، به پاسداشت میلاد حضرت زهرا (س) می‌پردازند.

«صبح بخیر ایران»، هم میزبان زنان موفق در حوزه‌های مختلف خواهد بود و «سیمای خانواده» با دعوت از بانوان ورزشکار به بررسی نقش زنان در عرصه ورزش و الگو‌های الهام‌بخش می‌پردازد.

شبکه دو

«صبحانه ایرانی»، با اجرای المیرا شریفی‌مقدم، مجید یحیایی و محمد قاسمی در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۱۹ و ۲۰ آذر ساعت ۷ صبح از استان گلستان پخش می شود. این برنامه با حضور مهمانان مختلف، بخش های شاد و فضایی صمیمی، حال و هوای مادرانه و جشن میلاد را برای بینندگان آغاز می‌کند.

«عصر خانواده»، با اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی نیز در ویژه‌برنامه‌ای متفاوت، شاد و پربار، روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۱۷:۳۰ پخش می‌شود. این برنامه علاوه‌بر بخش های ویژه روز مادر، با حضور مادران و زوج‌های جوانی که آغاز زندگی مشترک خود را جشن می‌گیرند، لحظاتی خاص را برای مخاطبان رقم می‌زند. همچنین عصر خانواده، پویش آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد را دنبال می‌کند، اقدامی که برنامه امیدوار است به برکت میلاد حضرت زهرا (س) به آزادی شمار بیشتری از مادران بینجامد. این برنامه همراه با پویش «زن، جریان زندگی»، از همه مخاطبان دعوت می‌کند تا در پویش بزرگ «پخت غذای گرم برای نیازمندان» مشارکت کنند. حتی یک وعده غذا هم می‌تواند گرمابخشِ زندگی فردی نیازمند باشد. برای سهولت و گسترش این حرکت نیک، کافی است عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۶۰۳۰ ارسال کنید تا در این کار خیر، همقدم شوید.

«از مامان بگو»، به میزبانی محیا اسناوندی از یکشنبه ۱۶ تا پنجشنبه ۲۰ آذر هر شب ساعت ۲۲ بخش‌هایی ویژه را تقدیم مخاطبان می‌کند. این برنامه با عنوان «زن، جریان زندگی» و با حضور چهره‌های تأثیرگذار در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی، نقش مادران را در مسیر رشد، تربیت و امیدآفرینی مرور می‌کند و همچنین شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذر، رویداد بزرگ «از مامان بگو» در برج میلاد برگزار می‌شود، رویدادی با حضور مادران شهدا، مهمانان برجسته و چهره‌های شناخته شده است.

«زمانه»، به‌عنوان یکی از برنامه‌های گفت‌وگومحور شاخص شبکه دو، در شب‌های چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۳ ویژه‌برنامه‌ای متفاوت تقدیم مخاطبان خواهد کرد. «زمانه» با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی و حضور مهمانان ویژه، با محوریت موضوعات اجتماعی روز و گفت‌و‌گو‌های عمیق، تلاش می‌کند نگاه تازه‌ای به نقش زن و مادر در جامعه امروز ارائه دهد. این ویژه‌برنامه با ساختار تازه و ریتم متفاوت، یکی از بخش‌های پرمخاطب جدول پخش شبکه دو در این ایام خواهد بود.

در کنار این برنامه‌ها، مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی مناسبتی، نماهنگ‌ها، کلیپ‌های مولودی‌خوانی، بخش‌های هنری و آیتم‌های ویژه گرامیداشت مقام مادر نیز در فواصل مختلف پخش می‌شود تا حال‌وهوای شادی‌بخش و معنوی این میلاد بزرگ در طول روز همراه مخاطبان باشد.

شبکه سه

ویژه برنامه «سه به بعد» به مناسبت میلاد زهرا (س)، چهارشنبه ساعت ۲۱:۲۵ و پنجشنبه ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷ پخش می‌شود.

برنامه «مخاطب خاص» نیز به مناسبت میلاد زهرا (س)، پنجشنبه ساعت ۲۳:۳۰، پخش می شود.

برنامه‌های «سلام صبح بخیر»، «طبیب» و «سمت خدا» نیز منعطف با این روز پخش می شود.

شبکه چهار

در شبکه چهار به مناسبت روز مادر مستند «گلدانی برای باغچه‌ام» برای پخش در نظر گرفته شده است. این مستند ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۱ آذر پخش می شود. این مستند درباره دکتر اکرم جمشیدزاده مدرس و داروساز در دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که در زمینه امور خیریه فعال می‌کند.

سخنرانی استاد رحیم‌پور در برنامه «چند دقیقه برای تفکر» که روز‌های جمعه ساعت ۱۶ پخش می شود در باب فضائل حضرت زهرا (س) خواهد بود.

شبکه نسیم

برنامه‌های «خوش نمک»، «نسیم آوا» و «خردل» متناسب با میلاد حضرت زهرا (س) پخش می‌شوند.

کلیپ‌های مناسبتی و گرافیک‌های ویژه و موشن گرافی به مناسبت روز زن در فواصل برنامه‌ها پخش می‌شود.

شبکه آموزش

در این ایام «نماهنگ بزرگداشت مقام مادر و روز زن» با محوریت تکریم مادران ایرانی پخش می‌شود. همچنین برنامه «جهانگرد» در قالب مستندی با عنوان ما از غرب طلبکاریم با موضوع حجاب پخش می شود.

مستند «جاده شکلات» با فضایی شاد و الهام‌بخش، روایتگر فعالیت گروهی از جوانان است که با بهره‌گیری از علم و فناوری به تولید و توسعه فرهنگی کمک می‌کنند. در ادامه، مستند «ریحانه در کویر» به نقش‌آفرینی اجتماعی زنانی می‌پردازد که در مناطق کویری کشور با مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی در کنار مردم منطقه خود فعالیت می‌کنند. این مستند پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش» نیز با حضور مهمانان ویژه، ارائه پلی‌بک مناسبتی و بخش‌هایی مرتبط با بزرگداشت مقام زن و میلاد حضرت زهرا (س) پخش خواهد شد. همچنین «هیچ‌وقت دیر نیست» با گفت‌و‌گو با کارشناسان، ابعاد فرهنگی و اجتماعی این مناسبت را بررسی می‌کند.

شبکه قرآن و معارف

برنامه «شبستان» با سخنرانی علما و مولودی خوانی از روز چهارشنبه تا جمعه (۱۹ تا ۲۱ آذر) ساعت ۱۷:۴۵ به صورت زنده از حرم مطهر حضرت معصومه (س) پخش می شود.

قرائت زنده زیارت حضرت فاطمه (س)، چهارشنبه ساعت ۲۰ به صورت زنده از بارگاه نورانی حضرت معصومه (س) و پنجشنبه ساعت ۱۱:۲۰ صبح و ۱۸:۵۰ عصر برای محبان اهل بیت (ع) پخش می‌شود.

روز پنجشنبه نیز برنامه «یا کاشف الکرب» ساعت ۲۲:۱۵ و پخش زنده قرائت دعای پرفیض کمیل ساعت ۱۹، از این شبکه تقدیم علاقه مندان می شود.

پخش سخنرانی مذهبی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) در روز سه شنبه ساعت ۱۷:۴۵، و پخش میان برنامه‌های نجوای حرم، مولودی خانی و شب زیارتی از دیگر تدارک های شبکه قرآن و معارف در سالروز میلاد بانوی دوعالم است.

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی «مادر» به کارگردانی «زنده یاد علی حاتمی» چهارشنبه ۱۹ اذر ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

شبکه افق

ویژه برنامه «ایران من» به صورت زنده به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۰ تا ۲۳ پخش می‌شود.

مستند «نگار» با روایتی از زنان ترکمن و با توجه به روز زن و هفته گلستان چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ پخش می‌شود.

فیلم سینمایی طنز «وانتافه» نیز چهارشنبه ساعت ۲۳:۱۵ در جدول پخش این شبکه جانمایی شده است.

همچنین میان برنامه‌هایی شامل نماهنگ، مولودی و داستانی نیز در فواصل برنامه‌ها پخش می‌شود.

شبکه سلامت

ویژه برنامه «حضرت مادر» به مناسبت روز میلاد بانوی دو عالم، پنج شنبه ۲۰ آذر از ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

همچنین برنامه «مادر کودک» با حضور مادران در کادر درمان پخش می‌شود.

«ضربان» و «دوربین سلامت»، نیز ازز دیگر برنامه هاست..

شبکه کودک

شبکه کودک در روز میلاد با برنامه «پویا نو» مهمان خانه‌های مخاطبان خود می‌شود. خانم ستاره به همراه عروسک برنامه، پویا، در فضایی شاد و کودکانه، بخش‌های مختلف برنامه را اجرا می‌کنند. این برنامه به عنوان «خانه بچه‌ها در شبکه پویا» ارتباطی گرم و دوستانه بین کودکان و برنامه ایجاد می‌کند. به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) با انعطاف فضای برنامه در قالب گفتگوی مجری و عروسک‌ها و دکور برنامه به این مناسبت خواهد پرداخت.

شبکه کودک با برنامه‌های «عروسک خونه» ساعت ۱۶:۰۰، «کتاب شیرین» ساعت ۱۸:۳۰ و «ماجرا‌های نوید» در روز مادر با مخاطبان خود همراه است.

شبکه مستند

مستند «دو مادر» به زندگی نرگس آشنا و فعالیت‌های کشاورزی او در شهر قوچان واقع در استان خراسان رضوی می‌پردازد. این مستند از دوشنبه ۱۷ آذر تا پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰ پخش می‌شود.

مستند «مهر فرهنگ» از مجموعه «پیشکسوتان هنر»، با روایتی از زندگی نامه مرحوم فرهنگ مهرپرور از صداپیشگان و مجریان قدیمی رادیو، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

مجموعه مستند «نقطه صفر» پرتره‌ای از بانو انکارآفرین است که با رویکردی شخصیت‌محور، به روایت تجربه‌های زیسته آنان در بستر فعالیت‌های تولیدی می‌پردازد. هر قسمت با توجه به ویژگی‌های فردی و محیطی سوژه، ساختاری مستقل و متناسب با فضای زندگی و کار او دارد. این مجموعه از دوشنبه ۱۷ آذر تا پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

مستند «از کودکی تا کودکی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی پرتره‌ای از مژگان عظیمی بازیگر تلویزیون و دوبلور کارتون‌های خاطره‌انگیز «بابا لنگ‌دراز» و «هایدی» است که پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۹:۱۵ پخش می‌شود.

ویژه برنامه «جشنواره حقیقت» با پخش مستند‌هایی با موضوع زن و مادر و گفت‌و‌گو با سازندگان آنها، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۱:۱۵، پخش می شود.

همچنین میان برنامه، برش مستند، مستند‌های کوتاه، کلیپ و نماهنگ در فواصل کنداکتور پخش خواهد شد.

شبکه تهران

برنامه «تهران ۲۰» با تهیه گزارش‌های میدانی و گفت‌و‌گو با بانوان موفق، مسئولان و چهره‌های فرهنگی، به طرح موضوعات مرتبط با نقش و جایگاه زن در جامعه، تبیین سیره حضرت زهرا (س) و معرفی برنامه‌ها و اقدامات حمایتی خواهد پرداخت.

برنامه «در شهر» نیز با دو برنامه در قالب گزارش، میزگرد و گفت‌و‌گو با مسئولان و چهره‌های مذهبی و اجتماعی، به موضوع ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر خواهد پرداخت.

برنامه «سلام تهران»، چهارشنبه ۱۹ آذر به‌صورت ویژه و با دعوت از خواننده، کارشناس مذهبی و مادران موفق، همراه با پخش گزارش‌ها و آیتم‌های مرتبط، به این مناسبت می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» نیز با دو برنامه ویژه و شاد، شامل دعوت از مهمانان، پخش کلیپ‌های مناسبتی و اجرای زنده خواننده، ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر را گرامی می‌دارد.

همچنین برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» با دو برنامه شاد و استیجی در یکی از سالن‌های شهرداری و برنامه «طهرانشاط» با فضایی بانشاط، آیتم‌های متنوع، بخش نمایشی، موسیقی شاد و حضور مهمانان فرهنگی و هنری، به استقبال این ایام فرخنده می‌روند.

برنامه «تا نیایش» نیز با حضور مجری و کارشناس و پخش بخش های مرتبط، به موضوع ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر اختصاص دارد.