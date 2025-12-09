رئیس بنیاد مستضعفان در اولین برنامه سفر کاری خود به کرمان با همراهی استاندار در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و به مقام شامخ شهیدان و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، حسین دهقان صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه با همراهی استاندار کرمان با حضور در گلزار شهدا، یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای کرمان را گرامی داشت.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامى در سفر به کرمان در شورای اداری استان شرکت خواهد کرد و نشستی با شبکه تسهیلگران جهادی و مدیران شرکت‌های اقتصادی دارد.