رئیس کمیته گردشگری ارمنستان، با قدردانی از اقدامات ایران در صیانت از میراث‌فرهنگی تاریخی ارامنه ایران، تلاش وزارت میراث‌فرهنگی را نمونه‌ای موفق از مدیریت میراث مشترک فرهنگی دانست و بر تقویت همکاری‌های گردشگری دو کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین جلسه کمیته فنی گردشگری مشترک ایران و ارمنستان با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، لوسینه گئورگیان رئیس کمیته گردشگری ارمنستان و هیئت همراه ایران و ارمنستان امروز برگزار شد. این نشست با محوریت گسترش همکاری‌های گردشگری، صیانت از میراث مشترک و برنامه‌ریزی برای توسعه مسیر‌های فرهنگی میان دو کشور شکل گرفت.

در ابتدای این جلسه، لوسینه گئورگیان رئیس کمیته گردشگری ارمنستان با اشاره به سلسله اقدامات حفاظتی، مرمتی و مدیریت‌شده در نگهداری از میراث‌فرهنگی ارامنه ایران بیان کرد: ایران همواره در حفظ میراث ارمنی که بخش مهمی از تاریخ فرهنگی این سرزمین است، رویکردی مسئولانه و ارزشمند داشته است. ما عمیقاً از تلاش‌های معاون گردشگری کشور، آقای محسنی‌بندپی، و مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی برای محافظت از کلیسا‌های تاریخی قدردانی می‌کنیم.

در این نشست، کلیسا‌های تاریخی ارامنه که در فهرست جهانی یونسکو و فهرست ملی ایران ثبت شده‌اند، محور اصلی گفت‌و‌گو بود؛ از جمله می‌توان به کلیسای سنت استپانوس در جلفای آذربایجان‌شرقی، کلیسای چوپان در منطقه ارس، کلیسای ننه‌مریم در جلفا، کلیسای سهرل و قره‌کلیسا (تادئوس مقدس)، از کهن‌ترین کلیسا‌های جهان اشاره کرد.

رئیس کمیته گردشگری ارمنستان با تأکید بر ارزش جهانی این مجموعه‌ها گفت: اقدامات مرمتی و حفاظتی ایران به‌ویژه در کلیسا‌های قره‌کلیسا و سنت‌استپانوس نشان‌دهنده تعهد فرهنگی و احترامی است که مردم و دولت این کشور برای میراث‌فرهنگی ارامنه ایران قائل‌اند.

انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور نیز در این نشست، وجود گسترده آثار تاریخی ارامنه ایران را فرصتی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری فرهنگی دانست و افزود: از جلفا و ارس تا ارومیه، از تهران تا اصفهان، میراث ارامنه ایران به‌عنوان بخشی برجسته از هویت فرهنگی ایران، ظرفیت شکل‌گیری یک مسیر گردشگری منحصر‌به‌فرد را دارد. این مسیر می‌تواند نمادی از همزیستی تاریخی، صلح و تعامل فرهنگی میان دو ملت باشد.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: ارتباط ایران و ارمنستان تنها همسایگی نبوده و مرز مشترک فرهنگی و تاریخی یک سرمایه غیرقابل جایگزین است. ما بر این باوریم که حفظ و معرفی میراث‌فرهنگی ارمنی‌های ایران، گامی در راستای ایجاد تعاملات پایدار، افزایش تبادل گردشگر و تقویت روابط مردمی دو کشور خواهد بود.

لویسنه گئورگیان رئیس کمیته گردشگری ارمنستان خاطرنشان کرد: ایران نمونه‌ای استثنایی از حفظ میراث ادیان و اقوام مختلف است، و ما این رویکرد را الگویی منطقه‌ای می‌دانیم.

همچنین در ادامه مقرر شد با طراحی بسته‌های یکپارچه گردشگری، مسیر سفر گردشگران خارجی در هر دو کشور به‌هم متصل شود و گردشگران ورودی بتوانند از طریق یک برنامه واحد، ایران و ارمنستان را هم‌زمان تجربه کنند.