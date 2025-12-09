رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز با خانم اندرسون، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی برنامه محیط‌زیست ملل متحد (UNEP)، در حاشیه اجلاس UNEA-۷ دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار، شینا انصاری به چالش‌های مهم محیط‌زیستی ایران از جمله توفان‌های گرد و غبار، خشکسالی، آثار تغییر اقلیم بر محیط‌زیست ایران، خشک‌شدن تالاب‌ها و همچنین مشکلات ناشی از سدسازی‌ها در سمت افغانستان درباره تالاب هامون و پیامد‌های اجتماعی ناشی از آن اشاره کرد.

وی همچنین به مشکلات ناشی از کاهش منابع آب تالاب‌ها بویژه تالاب‌های مرزی و ضرورت حمایت برنامه محیط زیست ملل متحد در این زمینه تأکید نمود.

معاون رییس جمهور ، به تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و اثرات منفی آن بر حوزه محیط‌زیست اشاره کرد و درخواست نمود که سازمان ملل در زمینه انتقال فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست و همچنین تضمین سهم عادلانه ایران از بودجه‌های بین‌المللی اقدام کند.

دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با معاون دبیرکل سازمان ملل

در این دیدار، خانم اندرسون ضمن تقدیر از نقش جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های محیط‌زیستی سازمان ملل به‌ویژه ابتکار ایران در موضوع توفان‌های گرد و غبار نسبت به وجود تحریم‌های ظالمانه در این عرصه ابراز تأسف کرد.

او تأکید کرد: دستورکار UNEP، یک دستورکار غیرسیاسی و مبتنی بر جنبه‌های محیط‌زیستی و انسانی و سرنوشت مشترک بشری است.

دبیر اجرایی برنامه محیط‌زیست ملل متحد (UNEP)، در پایان، حوزه‌های مختلف همکاری میان UNEP و جمهوری اسلامی ایران را برشمرد و بر ضرورت تلاش حداکثری برای رفع موانع و گسترش همکاری‌ها تأکید نمود.

در حاشیه این دیدار، آندرسون خبر از نهایی شدن یک طرح همکاری درباره کاهش میزان گاز‌های مضر برای لایه ازن با حمایت مالی این نهاد در ایران داد و ابراز امیدواری نمود تا شاهد کاهش موانع بر سر راه همکاری‌های بین‌المللی کشور باشیم.