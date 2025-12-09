رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اشنویه از امداد رسانی و نجات ۷۰ دستگاه خودرو گرفتار شده در برف و کولاک محوراشنویه- ارومیه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اشنویه گفت: ۷۰ دستگاه خودرو گرفتار شده در برف و کولاک محور این شهرستان به سمت ارومیه که قادر به ادامه راه نبودند، از اویل صبح تاکنون با تلاش نیرو‌های امدادی رها سازی شده‌اند.

جلال پاسی گفت: این خودرو‌ها اغلب در گردنه "خوروشو"، محور اشنویه - ارومیه به علت کولاک شدید در راه مانده بودند که با تلاش نیرو‌های اداره راهداری، هلال احمر و اورژانس نجات یافتند.

وی اضافه کرد: کار برف‌روبی و نمک‌پاشی توسط اداره راهداری در محور‌های شریانی این شهرستان در چندین نوبت انجام شد و عملیات امداد نیز تداوم دارد.

وی ادامه داد: رانندگانی که قصد تردد در این محور‌ها را دارند ضمن احتیاط و کاهش سرعت در این گردنه و سایر جاده‌های کوهستانی نسبت به بررسی عملکرد مناسب سیستم روشنایی، بخاری و سیستم ترمز خودرو خود اطمینان یابند و سپس اقدام به مسافرت کنند.

اشنویه در جنوب آذربایجان غربی واقع است