مدیر پژوهش و مدیریت دانش شرکت آب و نیرو گفت: ساخت و بومی‌سازی قطعات، انجام مطالعات کاربردی و اجرای طرح‌هایی که بتوانند خدمات جدید ایجاد کنند از جمله اقداماتی است که در آب‌نیرو انجام شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایش روز سد و نیروگاه برق‌آبی امروز در شرکت آب‌نیرو برگزار شد. در این مراسم، جمالی با اشاره به پیچیدگی طرح‌های تخصصی در این حوزه گفت: بسیاری از پروژه‌ها با وجود حجم بالای کار‌های ویژه، با تکیه بر تحقیق و پژوهش‌های نوآورانه در آب‌نیرو به نتیجه رسیده است.

وی افزود: ساخت و بومی‌سازی قطعات، انجام مطالعات کاربردی و اجرای طرح‌هایی که بتوانند خدمات جدید ایجاد کنند از جمله اقداماتی است که در آب‌نیرو انجام شده و بخش قابل‌توجهی از آنها از پروژه‌های کوچک آغاز شده‌اند.

جمالی همچنین راه‌اندازی سامانه هشدار سیل و سامانه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سد‌ها را از دستاورد‌های مهم این مجموعه دانست و تأکید کرد: تدوین نقشه راه و حرکت به‌سمت بهره‌گیری از اقتصاد محیط‌زیست و هوش مصنوعی از محور‌های اصلی آینده آب‌نیرو است.

کاهش قیمت عمده‌فروشی انرژی با توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی

در ادامه این همایش، صیادی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به تغییرات بازار انرژی گفت: در دوران پس از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ مصرف برق تحت کنترل بود، اما از آن دوره به بعد تقاضای جهانی برای برق رشد انفجاری داشته و اهمیت دسترسی پایدار به انرژی بیش از هر زمان دیگر مطرح شده است.

وی با بیان مزایای نیروگاه‌های برق‌آبی افزود: آب ذخیره‌شده پشت سد‌ها از نظر کیفیت نسبت به منابع زیرزمینی برتری دارد و این نوع نیروگاه‌ها به مدیریت تغییرات هیدرولوژیکی، حفاظت از زیست‌بوم آبزی و جلوگیری از انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی کمک می‌کنند.

صیادی همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت، ایجاد اشتغال داخلی، تقویت امنیت انرژی، توسعه صنایع منطقه‌ای، تأمین آب شهری و پشتیبانی از انرژی‌های تجدیدپذیر را از مزایای اقتصادی نیروگاه‌های برق‌آبی برشمرد و گفت: برای تولید هر کیلووات‌ساعت برق حرارتی حدود ۱۲ سنت سوخت مصرف می‌شود، در حالی که تولید برق آبی عملاً با صرفه‌جویی کامل در سوخت همراه است.