فرمانده انتظامی گیلان گفت: تداوم و ارتقا سطح همکاری‌ها میان پلیس و نیروی دریایی موجب افزایش امنیت مناطق ساحلی و سراسر استان گیلان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور در این دیدار که با هدف هم‌افزایی و تعمیق همکاری‌های دوجانبه ۲ نیرو انجام شد، انتصاب امیر رزاقی را به سمت فرمانده ناوگان دریایی شمال تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این انتصاب منشأ خیر و برکت در افزایش سطح تعاملات امنیتی در گیلان باشد.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اهمیت استراتژیک نوار ساحلی استان با تاکید بر اینکه امنیت دریا، امنیت ساحل و استان است، افزود: با توجه به ۳۰۰ کیلومتر مرز‌های دریایی گیلان، تداوم و ارتقاء سطح همکاری‌ها میان پلیس و نیروی دریایی برای حفاظت از امنیت منطقه امری حیاتی است.

سردار حسن‌پور در ادامه بر لزوم برگزاری مستمر جلسات نیرو‌های تخصصی پلیس و نیروی دریایی مانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یگان‌های امداد و نیرو‌های ویژه تأکید کرد و این جلسات را بستری مناسب برای توسعه امنیت جامع در حوزه دریایی دانست.

در پایان این دیدار، طرفین بر حمایت کامل از قرارگاه انتظامی امام علی (ع) به عنوان محور عملیاتی تأمین امنیت کلی منطقه تأکید و اعلام کردند که با همدلی و تعامل مؤثر، ضامن امنیت پایدار در آب‌های حوزه مسئولیت گیلان خواهند بود.

در خاتمه این دیدار، با اهدای لوح سپاس و یادبود از سوی فرمانده انتظامی گیلان به فرمانده نیروی دریایی ناوگان شمال، به پاس خدمات ارزنده این نیرو در حفظ امنیت ملی و منطقه قدردانی شد.