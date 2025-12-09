با هدف رونق بازار
معرفی ظرفیت های کشاورزی قهدریجان در جشنواره ملی پیاز
جشنواره ملی پیاز و ظرفیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی در شهر قهدریجان برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در این جشنواره ۲۰ غرفه از استانهای مختلف برپا و صنایع تبدیلی پیاز و محصولات خانگی به تماشا گذاشته شده است.
میانگین برداشت پیاز از زمینهای کشاورزی قهدریجان حدود ۴۰ تا ۵۰ تن در هر هکتار است و بخشی از محصول پس از جدا سازی در سردخانهها ذخیره میشود تا در طول سال به بازار عرضه شود.
کشت و فرآوری پیاز در این منطقه سبب ایجاد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم شده است، اما با این حال، کشاورزان از هزینههای بالای کود و سم و دشواری فروش محصول گلایه دارند.
فیروزنیا، مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان، گفت: برنامههایی همچون از مدیریت منابع آب تا توسعه صنایع تبدیلی و تقویت صادرات در دست اجراست.
امسال برای رونق بازار، جشنواره ملی پیاز در قهدریجان برگزار شده است و تا ۲۱ آذر ادامه دارد.
