۱۸ آذرماه در تقویم ملی ایران بهعنوان روز سد و نیروگاههای برقآبی نامگذاری شده و خوزستان با برخورداری از بیشترین سدها، قطب اصلی تولید برقآبی و تأمین انرژی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۱۸ آذرماه در تقویم ملی ایران بهعنوان روز سد و نیروگاههای برقآبی نامگذاری شده، روزی برای یادآوری اهمیت مدیریت منابع آب و نقش سدها و نیروگاههای برقآبی در تأمین برق پایدار، کنترل سیلابها و توسعه زیرساختهای کشور است.
استان خوزستان به دلیل برخورداری از رودخانههای بزرگ و پرآب از جمله کارون، دز و کرخه، بیشترین تعداد سدها و نیروگاههای برقآبی کشور را در خود جای داده و بهعنوان قطب اصلی تولید برقآبی ایران شناخته میشود. سدها و نیروگاههایی مانند کارون ۳ و ۴، دز، کرخه، مسجدسلیمان و گتوند سهم قابلتوجهی در تأمین برق کشور دارند.
سدها و نیروگاههای برقآبی خوزستان علاوه بر تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر، نقشی اساسی در کنترل و مهار سیلابها، تنظیم جریان رودخانهها، پشتیبانی از بخش کشاورزی و افزایش پایداری شبکه برق، بهویژه در فصل اوج مصرف، ایفا میکنند.
کارشناسان بر این باورند که بهرهبرداری اصولی از سدها، همراه با توجه به ملاحظات زیستمحیطی و حقآبههای پاییندست، میتواند زمینهساز مدیریت پایدار منابع آب و انرژی در کشور باشد. خوزستان با ظرفیتهای کمنظیر آبی، همچنان محور اصلی تولید برقآبی ایران محسوب میشود.
۱۸ آذر، فرصتی برای بازنگری در نقش سدها و نیروگاههای برقآبی و قدردانی از سهم برجسته استان خوزستان در تأمین انرژی و امنیت آب و برق کشور است.