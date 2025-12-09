به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، نشریه لاپرونس نوشت: این مسمومیت که با درد معده و سردرد و تهوع شروع شد، مسئولان را بسیار نگران کرده است، برخی از دانش آموزان به بیمارستان منتقل شدند.

آخرین یافته‌ها نشان می‌دهد مسمومیت به دستگاه گوارش دانش آموزان آسیب وارد کرده است و والدین شماری از دانش آموزان نیز دچار مسمومیت‌های مشابه شده‌اند.

گروه‌های امداد نخست آب آشامیدنی دبیرستان را آزمایش کردند ولی نشانه‌ای از آلودگی پیدا نشده است.

پلیس فرانسه تحقیقات خود را آغاز کرده و پس از آب، آزمایش غذای دانش آموزان آغاز شده ولی هنوز منشا مسمومیت گروهی این دانش آموزان در فرانسه مشخص نیست.