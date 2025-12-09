به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رسول چراغ، سحر مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: بررسی آمار حوادث ناشی از کار در سه سال گذشته حاکی از کاهش چشمگیر این حوادث و هم چنین مرگ‌های مرتبط با حوادث شغلی در محیط‌های کاری است.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال ۱۵۱ حادثه ناشی از کار در کارگاه‌های استان رخ داده که منجر به مرگ دو کارگر شده است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد افراد حادثه دیده ناشی از کار ۳۲۶ نفر بوده‌اند که سه نفر از آنان جان باخته‌اند و برای چهار نفر نیز پرونده مستمری ازکارافتادگی تشکیل شده است.

به گفته وی در سال ۱۴۰۲ نیز برای ۳۵۱ نفر حادثه ناشی از کار رخ داده که به فوت ۸ نفر منجر شده است و بر اثر آن، چهار نفر به صورت کلی و دو نفر نیز به صورت جزئی توانایی کار را از دست داده‌اند و برای آنان پرونده مستمری تشکیل شده است.

چراغ سحر گفت:بررسی این آمار‌ها از کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی استان حکایت دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد دلیل کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های استان را توجه بیشتر به رعایت مسایل ایمنی و مقررات حفاظت فنی از سوی کارفرمایان و کارگران بیان کرد.

وی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما مکلف است وسایل و امکانات لازم را برای حفاظت و بهداشت کارگران در محیط کار فراهم کند و هم چنین نظارت بر اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده و اعزام وی به نزدیکترین مرکز درمانی، گزارش حادثه را نیز حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل بیمه پردازی ارایه کند.

چراغ سحر گفت: چنانچه برای کارگر هنگام کار و به سبب آن حادثه‌ای رخ دهد و وی دچار آسیب دیدگی شود یا فوت کند، سازمان تامین اجتماعی متناسب با نوع حادثه و آسیب جسمی اقدام به ارایه تعهدات شامل درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری‌های بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو برای کارگر و خانواده وی می‌کند.

به گفته وی این تعهدات مستقل از سابقه پرداخت حق بیمه فرد بیمه‌شده تعیین می‌شود و حتی افرادی با کمترین سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند از کمک‌های قانونی در این زمینه برخوردار شوند.