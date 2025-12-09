سرپرست دفتر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، در هفتمین نشست کارگروه بریکس از برنامه‌ریزی جامع ایران برای گسترش همکاری‌ها در زمینه کلان طرح‌های علمی، فناورانه و تحقیقاتی با ارائه ظرفیت‌های ملی در این حوزه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا صهایی، سرپرست دفتر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، با اشاره به آغاز میزبانی ایران در هفتمین نشست کارگروه زیرساخت‌های پژوهشی و کلان‌طرح‌های علمی بریکس از ۱۷ آذر۱۴۰۴، گفت: در راستای همکاری‌های ایران و بریکس، هفتمین کارگروه زیرساخت‌های پژوهشی و کلان‌پروژه‌های علمی، با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، شبکه آزمایشگاهی کشور، معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نقش آفرینی برخی از ستاد‌های توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در حال برگزاری است.

وی با بیان این‌که برزیل رئیس دوره‌ای این کارگروه است و ایران بنا بر برنامه‌ریزی‌های سال گذشته میزبانی این دوره را برعهده گرفته، افزود: از سال گذشته اقدامات ملی برای پذیرش میزبانی آغاز شد. این برنامه با تأیید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و همکاری مرکز تحول و پیشرفت، پیش رفت و طی آن ارتباط گسترده‌ای با تمام نهاد‌های تخصصی حوزه زیرساخت برقرار شد.

او با اشاره به مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشور در اجرای این نشست افزود: این نشست یک رویداد ملی است و تلاش کردیم همه متولیان و فعالان زیرساخت‌های تحقیقاتی کشور در جریان تصمیم‌سازی‌ها و ارائه ظرفیت‌ها حضور داشته باشند. در این رویداد با پارک‌های علم و فناوری، دستگاه‌های داخلی، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، شبکه آزمایشگاهی کشور، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دیگر زیرساخت‌های فعال دراین حوزه همکاری صورت گرفته است.

صهایی گفت: علاوه بر نشست‌ها و ارائه‌های تخصصی نمایندگان کشور‌های عضو به صورت حضوری و آنلاین، نمایندگانی که در ایران حضور یافته‌اند، از زیرساخت‌های فناورانه و مرز دانشی کشور بازدید خواهند کرد. مجموعه‌هایی مانند پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)، شبکه آزمایشگاهی کشور و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، بازدید خواهند شد.

سرپرست دفتر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاری‌ها، با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه زیرساخت‌های بزرگ علمی گفت: ایران دارای زیرساخت‌های تحقیقاتی برجسته در علوم پایه مانند رصدخانه ملی و چشمه نور، آزمایشگاه‌های ملی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، به ویژه حوزه فناوری‌های نوظهور است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ما موظف به ایجاد زیرساخت‌های بزرگ در شش حوزه راهبردی شامل هوش مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک، مواد و ساخت پیشرفته، زیست‌فناوری و علوم شناختی هستیم. یکی از پیشنهاد‌های اصلی ما در این نشست، عضویت این زیرساخت‌ها در پلتفرم شبکه‌سازی تحقیقاتی بریکس و زمینه‌سازی برای پروژه‌های مشترک علمی میان کشور‌های عضو بود.

او همچنین به تجربه موفق ایران در ایجاد شبکه آزمایشگاهی کشور اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌های تحقیقاتی کوچک و متوسط نیز الگوی شبکه آزمایشگاهی ایران می‌تواند مبنای همکاری‌های جدید در بریکس باشد. پیشنهاد دوم ما ارائه این تجربه و بررسی امکان شکل‌گیری یک شبکه آزمایشگاهی مشترک میان کشور‌های بریکس است که توسط مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور مطرح شد.

صهایی، با تأکید بر این‌که عضویت ایران در کارگروه‌های بریکس در حال فعال شدن و گسترش است، گفت: برای میزبانی این نشست با برنامه‌ریزی دقیق وارد شدیم تا هم ظرفیت‌های کشور را معرفی کنیم و هم مسیر اجرای پروژه‌های مشترک را هموار سازیم. این نشست می‌تواند نقطه شروع همکاری‌های گسترده‌تر در دو سطح زیرساخت‌های بزرگ و شبکه آزمایشگاه‌های کوچک و متوسط باشد.

هفتمین نشست کارگروه بریکس در حوزه زیرساخت‌های پژوهشی و کلان پروژه‌های علمی کشور‌های بریکس از ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، در تهران آغاز شده است و تا ۱۹ آذر ادامه دارد.