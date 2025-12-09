بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۹۰ کیلوواتی در مزرعه جهانآباد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز، از بهرهبرداری رسمی نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس با ظرفیت اسمی ۹۰ کیلووات در مزرعه جهانآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ علی ازاد ایمانی گفت: این طرح در راستای افزایش تابآوری انرژی، بهینهسازی مصرف و توسعه انرژیهای پاک در بخش کشاورزی اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه این نیروگاه با استفاده بهینه از هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی احداث شده است، افزود: راهاندازی این مجموعه نمونهای موفق از تلفیق تولید غذا و تولید انرژی پاک در مقیاس محلی است که میتواند به عنوان الگوی توسعهای در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: بهرهبرداری از این نیروگاه علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی واحد کشاورزی، موجب کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق و افزایش پایداری تأمین انرژی در مزرعه خواهد شد.
وی گفت: این پروژه یکی از اقدامات شاخص در جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و حرکت به سمت کشاورزی پایدار در شهرستان البرز عنوان شده است.