به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از بارش برف در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: تردد در جاده‌های استان برقرار است.

ارسلان شکری با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های استان اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری و گزارش راهداران، بارش برف در محور پیرانشهر – تمرچین همچنان ادامه دارد و سطح مسیر لغزنده است.

وی افزود: با توجه به باش برف در این محورتردد برقرار است، اما رانندگان باید با احتیاط کامل حرکت کنند.

شکری افزود: در محور‌های زمزیران و مایین‌بلاغ شدت بارش برف افزایش یافته و راهداران به صورت مستمر در حال برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

به گفته وی، در گردنه گرده‌کشانه – اشنویه نیز بارش برف همراه با کولاک مقطعی و کاهش محسوس دید گزارش شده است.

مدیرکل راهداری تصریح کرد:در سایر محور‌های مواصلاتی استان نیز بارش باران، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در اغلب گردنه‌ها مشاهده می‌شود و لغزندگی سطح راه افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: راهداران آذربایجان‌غربی از ابتدای فعالیت سامانه بارشی در آماده‌باش کامل قرار دارند و عملیات بازگشایی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر‌ها به طور مداوم انجام می‌شود.

شکری از رانندگان خواست برای تردد ایمن در جاده‌های استان، حرکت با سرعت مطمئنه، روشن نگه‌داشتن چراغ‌های اصلی و مه‌شکن، رعایت فاصله طولی با خودرو‌های جلویی، خودداری از سبقت در مسیر‌های مه‌آلود، اطمینان از سلامت برف‌پاک‌کن، لاستیک‌ها و سیستم گرمایشی خودرو، همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی در محور‌های برفی را رعایت کنند.

مدیرکل راهداری استان گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های اصلی استان برقرار است و آخرین وضعیت به صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.