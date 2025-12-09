مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: رشد ۲۴ درصدی سوخت‌رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل، گامی مؤثر در تضمین امنیت انرژی و استمرار تولید برق در استان اردبیل به شمار می‌رود که پایداری تولید برق را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل میرداود سیدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل اظهار کرد: رشد ۲۴ درصدی سوخت رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل، گامی مؤثر در تضمین امنیت انرژی و استمرار تولید برق در استان به شمار می‌رود.

وی افزود: با افزایش ارسال فرآورده‌های نفتی به این نیروگاه، شرایط لازم برای تأمین پایدار برق در استان اردبیل فراهم شده است.

مدیر منطقه اردبیل ادامه داد: ارسال فرآورده‌های نفتی به‌موقع به نیروگاه سبلان، علاوه بر تضمین پایداری شبکه برق، موجب کاهش نگرانی هم استانی‌ها از قطع احتمالی برق در فصل سرد سال شده و به‌عنوان بخشی از برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در منطقه موردتوجه قرار گرفته است.

سیدی تصریح کرد: یکی از رسالت‌های اصلی این شرکت، تأمین به‌موقع و مطمئن سوخت نیروگاه‌ها به‌ویژه در فصل سرد سال است تا هیچ‌گونه خللی در تولید و توزیع برق به وجود نیاید.