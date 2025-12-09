رایزنان بازرگانی ۱۱ کشور جهان در قالب یک برنامه سه‌روزه وارد استان لرستان شدند تا از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی این استان بازدید کنند و زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری را بررسی کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار بروجرد گفت: با هدف تقویت بازاریابی و تسهیل فروش محصولات ایرانی در بازار‌های مقصد رایزنان بازرگانی کشور‌های روسیه، چین، ترکیه، ترکمنستان، نیجریه، مالزی، هند، پاکستان، تاجیکستان و آفریقای جنوبی به لرستان سفر کرده‌اند تا ارزیابی میدانی از ظرفیت‌های تولید و صادرات استان داشته باشند.

قدرت الله ولدی گفت: در نخستین روز این سفر، هیأت رایزنان بازرگانی و جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران بروجرد از سه واحد صنعتی «نساجی» و «زاگشیر» و شرکت داروسازی اکسیر بازدید کردند.

همچنین نمایشگاه محصولات صادرات‌محور بروجرد نیز مورد بازدید این هیأت قرار گرفت.

به گفته ولدی حضور این هیأت برای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی استان است و می‌تواند به توسعه بازار‌های صادراتی لرستان کمک کند.

وی با اشاره به نقش صنایع در ایجاد اشتغال پایدار افزود: واحد‌هایی مانند نساجی بروجرد با پشتوانه سرمایه‌گذاران فعال هستند و می‌توانند سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی استان داشته باشند.

فرماندار بروجرد گفت: بروجرد با جمعیت ۳۵۰ هزار نفر، ۴۶۰ واحد صنعتی دارد و ۴۰ درصد صنایع لرستان در این شهرستان متمرکز شده که این ظرفیت نقش محوری در توسعه لرستان دارد.

به گفته ولدی، گردشگری و صنایع دستی نیز از مزیت‌های مهم بروجرد است و این شهرستان در تلاش برای ثبت جهانی صنایع دستی ورشو به عنوان برند تخصصی خود است.

فرماندار ویژه بروجرد با بیان اینکه کشاورزی در کنار گردشگری مزیت رقابتی شهرستان را تقویت کرده، اظهار کرد: در سند راهبری استان ۱۰۷ برنامه پیشران تعریف شده که ۱۷ برنامه آن مربوط به بروجرد است.

وی همچنین نقش زنان و جوانان را در توسعه بروجرد مهم دانست و به حضور ۱۸ هزار دانشجو در این شهرستان اشاره کرد که می‌تواند زیرساخت رشد علمی و مهارتی را تقویت کند.

ولدی بروجرد را «نگین غرب کشور» توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌های متنوع این شهرستان تصویر واقعی توانمندی‌های لرستان را نشان می‌دهد.