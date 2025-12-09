برنامه‌های «هیرکان‌نامه»، با معرفی دیوار بزرگ گرگان و «مستند فرهنگ»، با نگاهی به زندگی و میراث هنری جواد معروفی از پایه‌گذاران سبک نوین پیانو و نمایش رادیویی «عالیجناب»، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ویژه برنامه «هیرکان‌نامه»، هم‌زمان با رویداد ملی «ایران‌جان – گلستانِ ایران»، و با همکاری صداوسیمای مرکز گلستان، تاریخ و راز‌های مهندسی دیوار دفاعی گرگان بررسی می‌شود. کارشناس این برنامه استاد اسدالله معطوفی پژوهشگر تاریخ گلستان است.

این برنامه به معرفی یکی از شگفت‌انگیزترین آثار باستانی ایران اختصاص دارد. دیوار بزرگ گرگان یا همان دیوار سرخ که در منابع تاریخی با نام‌های سد اسکندر، سد انوشیروان، سد فیروز و قزل‌آلان نیز شناخته شده است. این سازه عظیم با ۲۰۰ کیلومتر طول از سواحل گمیشان در کنار دریای خزر آغاز می‌شود و تا دامنه‌های کوه گلیداغ در شمال شرق کلاله امتداد دارد.

بر پایه پژوهش‌های تاریخی، این دیوار در دوره ساسانی و به فرمان یزدگرد اول آغاز و در زمان انوشیروان عادل تکمیل شد تا ایران را در برابر یورش‌های شمالی محافظت کند. آجر‌های سرخ‌رنگ و قلعه‌های متوالی آن، بالغ بر ۴۰ دژ نظامی، جلوه‌ای از مهندسی نظامی پیشرفته و قدرت دفاعی ایران باستان را آشکار می‌سازد.

دیوار گرگان، پس از دیوار چین، دومین دیوار دفاعی بزرگ جهان است و از سال ۱۳۷۸در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

«هیرکان نامه»، ساعت ۱۹:۱۵، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهزتز پخش می شود.

به مناسبت سالگرد درگذشت جواد معروفی، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی کشورمان، برنامه مستند «فرهنگ»، ساعت ۱۴:۳۰، به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، با بازخوانی زندگی و آثار آفریننده قطعه ماندگار «خواب‌های طلایی»، پخش می‌شود.

«مستند فرهنگ»، در تازه‌ترین قسمت خود به زندگی و میراث هنری جواد معروفی از پایه‌گذاران سبک نوین پیانو می‌پردازد. معروفی در سال ۱۲۹۱ در خانواده‌ای اهل موسیقی چشم به جهان گشود و زیر نظر علینقی وزیری و تاتیانا خاراطیان پرورش یافت. او با خلق ملودی‌هایی همچون «دیلمان» و «گل‌های رنگارنگ» و با تلفیق ظریف موسیقی ایرانی و کلاسیک غربی، تحولی ماندگار در نوازندگی پیانو پدید آورد.

این هنرمند نام‌آور که سال‌ها در رادیو و برنامه گل‌ها فعالیت داشت، تا واپسین روز‌های عمر به آموزش شاگردانش پرداخت.

برنامه «مستندفرهنگ»، با نگاهی پژوهشی و روایی، در سالگرد درگذشت او یاد و نام این خنیاگر بی‌ادعا را گرامی می‌دارد.

نمایش رادیویی «عالیجناب» به سردبیری آشا محرابی و کارگردانی مجید حمزه، با روایتی شنیدنی از پیچیدگی‌های قانون، وجدان و عشق، هر شب ساعت ۲۳، پخش می شود.

این نمایش رادیویی با ماجرایی پرکشش از یک سانحه رانندگی آغاز می‌شود، جایی که آدام، پسر قاضی مایکل، ناخواسته موجب مرگ پسر تبهکار معروف، جیمی بَکستر، می‌شود. ترس از انتقام، قاضی را در مسیری غیراخلاقی و پرمخاطره قرار می‌دهد؛ تا آنجا که برای حفظ جان پسرش دست به معامله‌ای تلخ می‌زند. اما عشق آدام به دختر بَکستر، همه محاسبات را برهم می‌ریزد و فاجعه‌ای تازه رقم می‌خورد.

این نمایش با نویسندگی روح‌الله نوری وایفای نقش هنرمندانی، چون مجید سهرابی، محمد پورحسن، مجید حمزه، صفا آقاجانی، مهرخ افزلی، کرامت رودساز، شمسی صادقی، مینو جبارزاده، احمد لشینی، معصومه عزیزمحمدی، بهادر ابراهیمی، سعیده فرضی، محمدرضا قلمبر، شیرین سپهراد، حمید یزدانی ابیانه، فریبا طاهری و مجتبی طباطبایی به تهیه کنندگی فرشاد اذر نیا شنیده می‌شود.

«عالیجناب»، با نگاهی روان‌شناسانه به مرز خیر و شر، اقتباسی آزاد از مجموعه تحسین‌شده Your Honor ساخته پیتر موفاتاست.