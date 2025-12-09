رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اهمیت صادرات در حفظ و تقویت زنجیره ارزش فرش دستباف، از تدوین برنامه‌های راهبردی دولت برای تحول در حوزه تجارت و صادرات این هنر–صنعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: صادرات فرش دستباف یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت به شمار می‌رود. اگر این حلقه به‌درستی برنامه‌ریزی نشود، کل زنجیره از مرحله نخ‌ریسی و رنگرزی تا بافت فرش دچار آسیب خواهد شد.

زهرا کمالی با بیان اینکه در سال گذشته سه درصد رشد صادرات نسبت به سال قبل‌تر ثبت شده، افزود: با وجود این افزایش، تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر موجب شده جایگاه نخست ایران در تولید و صادرات جهانی فرش دستباف تضعیف شود و به رتبه‌های پایین‌تر نزول کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد: برای کم‌رنگ کردن رقبا و بازپس‌گیری جایگاه واقعی فرش دستباف ایران، نیازمند برنامه‌ای هوشمندانه و جامع هستیم. دولت با رویکردی جدید به دنبال اجرای برنامه‌های راهبردی تحول در حوزه فرش دستباف است تا با شناخت دقیق مسائل و مشکلات صادرات، طرح‌های مشترک و هم‌افزایانه بین دستگاه‌های مختلف را فعال کند.

کمالی افزود: فرش دستباف ایران یک کالای هنری، اصیل و هویت‌دار است که ریشه در فرهنگ و اقوام مختلف کشور دارد و هر منطقه با نام و سبک خود در جهان شناخته می‌شود. احیای توان و جایگاه این هنر–صنعت امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی اعلام کرد: امیدواریم با همکاری این وزارتخانه، مراکز تجارت فرش دستباف در کشور‌های هدف ایجاد شود و با جایگزینی شرکای جدید تجاری، بازار‌های از دست‌رفته جبران گردد تا بار دیگر شاهد رشد صادرات اقتصادی و فرهنگی فرش دستباف ایران در سطح جهان باشیم.