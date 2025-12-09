محسن نادری منش در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: همچنین ضمانت نامه‌هایی تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های برتر اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: تفاهم نامه‌ای بین ۳ صندوق وزارت صمت امضا شد که بر اساس آن صندوق صنایع پیشرفته، صندوق صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادارت متعهد شدند از شرکت‌های برتر در صنایع کوچک و متوسط حمایت کنند.

نادری منش گفت: سقف حمایت‌های صندوق صنایع پیشرفته قبلا برای هر واحد صنعتی، ۲۵ میلیارد تومان بود که هم اکنون به ۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و همه بنگاه‌ها در حوزه صنایع پیشرفته که جزو بخش خصوصی و تعاونی باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.