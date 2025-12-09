پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: باتوجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تیم های عملیاتی، پایگاهها و شعب جمعیت هلال احمر استان با همه تجهیزات در حالت آماده باش قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی با اشاره به تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سهشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه در اغلب مناطق استان، بیان داشت: بر اساس پیشبینیها، استان خوزستان شاهد رگبار، رعد و برق و احتمال ریزش تگرگ و بارندگی خواهد بود لذا تیمهای عملیاتی، پایگاهها و شعب جمعیت هلال احمر استان در حالت آمادهباش قرار گرفته و تجهیزات لجستیکی و امدادی این جمعیت نیز به منظور پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی آماده به کار شدهاند.
وی از شهروندان، رانندگان و مسافران خواست نکات ایمنی را رعایت کرده و از تردد در مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند، همچنین از عشایر و روستاییان خواسته شد از حاشیه رودخانهها فاصله گرفته و تا پایان هشدارهای هواشناسی از توقف و اسکان در این مناطق خودداری کنند.
دکتر عبودی مزرعی تصریح کرد: شماره گویای ۱۱۲ هلال احمر بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.