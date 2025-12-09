پخش زنده
پیشبینی وقوع کولاک، بارش برف و باران و پدیده مهگرفتگی سبب شد هشدار سطح نارنجی صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۸ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
پیرو هشدار زرد شماره ۳۶ و تایید محتوی این هشدار، بررسیها حاکی از تقویت فعالیت سامانه بارشی طی فردا چهارشنبه در مناطقی از استان است.
زمان شروع: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
زمان پایان: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نوع مخاطره:
بارش باران در ارتفاعات و در مناطق کوهستانی بارش باران و برف، در برخی مناطق وزش باد نسبتا شدید و در ارتفاعات احتمال کولاک برف، در ساعات شب کاهش دما و در مناطق مستعد پدیده مه (بارشها در نیمه غرب استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.)
منطقه اثر:
شازند، خنداب، کمیجان، غرق آباد، فراهان، تفرش، اراک، آشتیان، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه و محلات.
اثر مخاطره:
اختلال تردد در معابر عمومی و جادهها به دلیل لغزندگی
اختلال تردد در گردنههای استان به دلیل لغزندگی و احتمال بارش برف و کاهش دید به دلیل بارندگی و پدیده مه
احتمال خسارت به بخش کشاورزی
توصیه:
خودداری از سفرهای غیر ضروری و در صورت سفر رعایت حداکثر احتیاط و همراه داشتن تجهیزات زمستانی
بازگشایی مسیلها و مسیرهای عبور آب - زهکشی و بازگشایی مسیرهای آب در باغات و مزارع
انتقال محصولات و نهادههای کشاورزی از مزارع به انبارهای استاندارد
توجه به پیش بینیها در محلول پاشی و سم پاشی در مزارع و باغات
تنظیم دمای گلخانهها
و آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه به ویژه راهداریها.