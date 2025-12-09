پیش‌بینی وقوع کولاک، بارش برف و باران و پدیده مه‌گرفتگی سبب شد هشدار سطح نارنجی صادر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۸ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه:

پیرو هشدار زرد شماره ۳۶ و تایید محتوی این هشدار، بررسی‌ها حاکی از تقویت فعالیت سامانه بارشی طی فردا چهارشنبه در مناطقی از استان است.

زمان شروع: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

زمان پایان: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

نوع مخاطره:

بارش باران در ارتفاعات و در مناطق کوهستانی بارش باران و برف، در برخی مناطق وزش باد نسبتا شدید و در ارتفاعات احتمال کولاک برف، در ساعات شب کاهش دما و در مناطق مستعد پدیده مه (بارش‌ها در نیمه غرب استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.)

منطقه اثر:

شازند، خنداب، کمیجان، غرق آباد، فراهان، تفرش، اراک، آشتیان، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه و محلات.

اثر مخاطره:

اختلال تردد در معابر عمومی و جاده‌ها به دلیل لغزندگی

اختلال تردد در گردنه‌های استان به دلیل لغزندگی و احتمال بارش برف و کاهش دید به دلیل بارندگی و پدیده مه

احتمال خسارت به بخش کشاورزی

توصیه:

خودداری از سفر‌های غیر ضروری و در صورت سفر رعایت حداکثر احتیاط و همراه داشتن تجهیزات زمستانی

بازگشایی مسیل‌ها و مسیر‌های عبور آب - زهکشی و بازگشایی مسیر‌های آب در باغات و مزارع

انتقال محصولات و نهاده‌های کشاورزی از مزارع به انبار‌های استاندارد

توجه به پیش بینی‌ها در محلول پاشی و سم پاشی در مزارع و باغات

تنظیم دمای گلخانه‌ها

و آمادگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه به ویژه راهداری‌ها.