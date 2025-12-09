پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته پژوهش دستگاه پیشرفته میکروسکوپ الکترونی روبشی میدان گسیل (FESEM) در آزمایشگاه دانشکده فیزیک دانشگاه slkhk به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سیفالله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان در مراسم افتتاح گفت: انجام پژوهشهای موفق و دستیابی به دستاوردهای قابل استناد در سطح بینالمللی، نیازمند تقویت زیرساختها و تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی است. وی افزود: «در دوره جدید مدیریت دانشگاه، توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای پژوهشی داشتهایم و اعتبارات خاصی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.»
سعدالدین با تأکید بر ضرورت این دستگاه برای رشتههای مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی و کشاورزی اظهار داشت: «دستگاه FESEM قادر است نمونهها را در مقیاس نانو و حتی کسری از نانو با دقت و شفافیت بسیار بالا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و ساختار آنها را بهصورت دقیق بررسی کند.»
رئیس دانشگاه سمنان گفت: «این دستگاه توانایی بزرگنمایی تا دو و نیم میلیون برابر را دارد که در حال حاضر بالاترین بزرگنمایی در سطح کشور به شمار میرود و امکان مشاهده ریزساختارها و شناسایی ایرادات و بهبود کیفیت محصولات تحقیقاتی را فراهم میکند.»
او افزود: «با بهرهبرداری از این آزمایشگاه، پژوهشگران میتوانند در مرزهای دانش حرکت کرده و کیفیت و استحکام محصولات پژوهشی خود را ارتقا دهند.»
به گفته سعدالدین، خدمات آزمایشگاهی این مرکز نهتنها به دانشگاههای کشور، بلکه به پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و حتی متقاضیان خارج از کشور نیز ارائه خواهد شد.