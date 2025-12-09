به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سیف‌الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان در مراسم افتتاح گفت: انجام پژوهش‌های موفق و دستیابی به دستاورد‌های قابل استناد در سطح بین‌المللی، نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و تجهیز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی است. وی افزود: «در دوره جدید مدیریت دانشگاه، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های پژوهشی داشته‌ایم و اعتبارات خاصی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.»

سعدالدین با تأکید بر ضرورت این دستگاه برای رشته‌های مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی و کشاورزی اظهار داشت: «دستگاه FESEM قادر است نمونه‌ها را در مقیاس نانو و حتی کسری از نانو با دقت و شفافیت بسیار بالا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و ساختار آنها را به‌صورت دقیق بررسی کند.»

رئیس دانشگاه سمنان گفت: «این دستگاه توانایی بزرگنمایی تا دو و نیم میلیون برابر را دارد که در حال حاضر بالاترین بزرگنمایی در سطح کشور به شمار می‌رود و امکان مشاهده ریزساختار‌ها و شناسایی ایرادات و بهبود کیفیت محصولات تحقیقاتی را فراهم می‌کند.»

او افزود: «با بهره‌برداری از این آزمایشگاه، پژوهشگران می‌توانند در مرز‌های دانش حرکت کرده و کیفیت و استحکام محصولات پژوهشی خود را ارتقا دهند.»

به گفته سعدالدین، خدمات آزمایشگاهی این مرکز نه‌تنها به دانشگاه‌های کشور، بلکه به پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و حتی متقاضیان خارج از کشور نیز ارائه خواهد شد.