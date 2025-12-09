به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) کاهش یافت و افت ۲ درصدی جلسه معاملاتی پیشین را ادامه داد، زیرا بازار‌ها از نزدیک مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و تصمیم قریب‌الوقوع بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره را زیر نظر دارند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۹ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه (۱۸ آذر ۱۴۰۴) به‌وقت گرینویچ با ۸ سنت یا ۰.۱ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش، به ۵۸ دلار و ۷۵ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص معامله‌های روز دوشنبه (۱۷ آذر) را به‌دلیل ازسرگیری تولید در میدان نفتی قرنه غربی-۲ عراق که به‌دلیل تحریم‌های لوک‌اویل برای مدتی متوقف شده بود، با بیش از یک دلار کاهش برای هر بشکه به پایان رساندند.