متخصص بیماری‌های عفونی با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه دارو در درمان آنفولانزا گفت: استفاده از کورتون و آنتی‌بیوتیک در این بیماری خطرناک بوده و می‌تواند باعث افزایش شدت بیماری و درگیری ریه‌ها شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر رویا قاسمیان متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری با بیان اینکه آنفولانزا یک عفونت ویروسی است، گفت: داروهای خانگی و درمان‌های طبیعی وقتی که بیمار شدیم بسیار مؤثرند، اما استراحت نکته اصلی است.

وی با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه دارو افزود: کورتون با هر نامی در درمان آنفولانزا به خصوص در هفته اول بسیار خطرناک است و اصلاً جایگاهی ندارد. این دارو باعث افزایش شدت آنفولانزا و درگیری ریه‌ها می‌شود.

دکتر قاسمیان گفت: دادن آنتی‌بیوتیک نیز، مثلاً تحت نام سفازولین متأسفانه بسیار رایج شده، در حالی که هیچ جایگاهی در درمان آنفولانزا ندارد.

وی تأکید کرد: دادن سرم و داروهای تزریقی نیز جایگاه خاصی در درمان ندارد و آنچه واقعاً مؤثر است، استراحت، مصرف مایعات گرم و مسکن‌هایی است که فقط علائم بیمار را بهبود می‌بخشد.

این متخصص عفونی در پایان از مردم خواست از مصرف خودسرانه داروهای شیمیایی در درمان آنفولانزا پرهیز کرده و به توصیه‌های پزشکی متخصصان اعتماد کنند.