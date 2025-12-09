اختتامیه همایش «حقوق و کرامت انسان در سیرۀ سیاسی، اجتماعی امام رضا (ع)» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: در این رویداد علمی و پژوهشی با حضور پژوهشگران، طلاب، دانشجویان و علاقمندان، به موضوعات کلیدی و بنیادین در حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی از منظر امام هشتم شیعیان پرداخته شد.

محمدرضا قائمی‌نیک افزود: این همایش بخشی از برنامه‌های ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) است که با همراهی دبیرخانه کنگره برگزار شده است و امروز از مجموعه‌ای ارزشمند از پژوهش‌های ۴۰ ساله در حوزه سیره سیاسی ائمه معصومین (ع) رونمایی شد.

او ادامه داد: محور‌های علمی این رویداد شامل بررسی حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسان در سیره سیاسی و اجتماعی امام رضا (ع) بود.

این مسئول افزود: روش‌ها و عناصر مبارزه، مستندات قرآنی، رویکرد‌های تمدنی، اصول مناظره و تعامل فرهنگی و راهبرد‌های سیاسی مواجهه با حکومت زمان از دیگر موضوعات مورد توجه در این همایش بود.

معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: در مجموع حدود ۱۸۵ مقاله به دبیرخانه این مجموعه همایش‌ها رسیده است که از این میان، در همایش سیره سیاسی ـ اجتماعی امام رضا (ع) ۸۰ مقاله پذیرفته شد و حدود ۵۰ مقاله نیز در دست داوری قرار دارد.

قائمی‌نیک در پایان اعلام کرد: همایش امام رضا (ع) و کرامت زن نیز فردا، چهارشنبه، به میزبانی واحد خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار خواهد شد.