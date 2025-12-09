به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این بسته به مرور خبر‌هایی زیر پرداخته شده است:

از فردا آغاز فعالیت سامانه بارشی در استان

آغاز عملیات ساخت پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر

ثبت نام جشنواره امتنان، با هدف معرفی کارگران و کارفرمایان نخبه

با هدف اصلاح شبکه برق تفاهم نامه همکاری شرکت برق و شهرداری کهک

رونمایی از موسوعه شصت جلدی دانشنامه قرآنی اهل بیت (ع)

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

نماینده قم، در جایگاه سوم لیگ دسته‌یک تفنگ آقایان

معرفی برترین‌های نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب در قم