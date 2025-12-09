پخش زنده
امروز: -
در بسته ۱۲۰ ثانیه مروری بر خبرهای استان قم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این بسته به مرور خبرهایی زیر پرداخته شده است:
از فردا آغاز فعالیت سامانه بارشی در استان
آغاز عملیات ساخت پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر
ثبت نام جشنواره امتنان، با هدف معرفی کارگران و کارفرمایان نخبه
با هدف اصلاح شبکه برق تفاهم نامه همکاری شرکت برق و شهرداری کهک
رونمایی از موسوعه شصت جلدی دانشنامه قرآنی اهل بیت (ع)
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
نماینده قم، در جایگاه سوم لیگ دستهیک تفنگ آقایان
معرفی برترینهای نخستین دوره المپیاد کشوری مینروب در قم