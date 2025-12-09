پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی گیلان از کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی شکایت شهروندان در خصوص سرقت موتور سیکلت و ارجاع پرونده به مرجع انتظامی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی از تحقیقات میدانی و پیگیریهای شبانه روزی با استفاده از شگردهای فنی و پلیسی ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در شهرستان رشت کشف و تلاش برای دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه استفاده از وسایل بازدارنده از قبیل دزدگیر در کاهش وقوع سرقت بسیار تاثیرگذار است از مردم خواست از پارک کردن وسائط نقلیه در مناطق خلوت و بدون روشنایی خودداری کنند.