همزمان با چهارمین روز از جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، ۱۳ نمایش صحنه‌ای و خیابانی در همدان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروز (سه‌شنبه) همزمان با چهارمین روز از جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، ۱۳ نمایش صحنه‌ای و خیابانی در همدان اجرا می‌شود، در تالار اصلی مجتمع فرهنگی بوعلی «هیولاکش» به نویسندگی مهدی سیم‌ریز و کارگردانی محمد جهان‌پا از مشهد در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ به مدت ۹۰دقیقه به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایش «اتوبوس» نوشته علی نبی‌پور و به کارگردانی حسین اسدی و علی نبی‌پور به مدت ۵۰ دقیقه در ساعت‌های ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در پلاتو استاد عبادی مجتمع فرهنگی بوعلی به روی صحنه می‌رود.

نمایش «تصمیم ناگهانی توماس» به نویسندگی و کارگردانی نرگس خاک‌کار از تهران به مدت ۵۰ دقیقه در سالن اصلی مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی در سه ساعت ۱۰، ۱۶ و ۱۸ اجرا می‌شود.

پلاتو مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی میزبان نمایش «یک سفر نمایشی» با نویسندگی و کارگردانی مجید کیمیایی‌پور از اصفهان به مدت ۶۰ دقیقه در سه سانس ۱۰، ۱۶ و ۱۸ است.

نمایش «دختر کفش عروسکی» نوشته امین‌رضا ملک‌محمودی با کارگردانی امیرافسر شیبانی از تهران به مدت ۶۵ دقیقه در سه ساعت ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در تالار فجر هم به روی صحنه می‌رود.

«ماجراجوی سرسخت» به نویسندگی و کارگردانی فابیو سوپربی از برزیل به مدت ۶۰ دقیقه در پلاتو عین‌القضات در سه ساعت ۱۰، ۱۶ و ۱۸ روی صحنه می‌رود.

اتاق سیاه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی در دو ساعت ۱۱ و ۱۶ میزبان نمایش «تکان‌دهنده» به نویسندگی و کارگردانی سعید ارغوانی از تبریز به مدت ۳۰ دقیقه است.

«لالایی جنگل» به نویسندگی و کارگردانی مقداد شیری از اهواز به مدت ۳۵ دقیقه، «چتر دوستی» به نویسندگی و کارگردانی مینا امامی از تهران به مدت ۲۰ دقیقه به ترتیب در دو ساعت ۱۰ و ۱۱ در مهد‌های کودک و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای علاقمندان این بخش اجرا می‌شود.

در چهارمین روز از جشنواره، علاقمندان به تئاتر خیابانی می‌توانند نمایش «قلموی شگفت‌انگیز» کاری از احسان سامانی‌منش و آرش صادقیان‌حقیقی را به مدت ۳۰ دقیقه ساعت ۱۱ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۵ در میدان مرکزی شهر تماشا کنند.

«نخودی و حاکم شهر دور» به کارگردانی مجتبی خلیلی به مدت ۲۰ دقیقه ساعت ۱۵ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۱ در میدان مرکزی شهر اجرا می‌شود.

نمایش «جادوی بازی‌های قدیمی» به کارگردانی محمدرضا پورعلی به مدت ۲۵ دقیقه ساعت ۱۶ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۲ در میدان مرکزی شهر میزبان علاقمندان است.

نمایش «چاکرای ریشه» به کارگردانی علی سنامیری به مدت ۴۰ دقیقه ساعت ۱۸ در محوطه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی اجرا خواهد شد.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان در حال برگزاری است.