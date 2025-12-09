به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان فارس گفت: در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و همزمان با نهمین دوره همایش ملی ریحانه‌النبی، نخستین نمایشگاه ملی صنایع دستی حصیری وابسته به نخل جنوب کشور در سالن ورزشی شهدای دولت شهر مهر افتتاح شد.

مجید سلیمی افزود: این نمایشگاه شامل ۲۰ غرفه از ۶ شهر و روستا از استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان است.

وی بیان کرد: شهرستان مهر به دلیل موقعیت جغرافیایی به عنوان نقطه اتصال سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان، ظرفیت بالایی برای میزبانی رویداد‌های تخصصی صنایع دستی دارد.

این نمایشگاه تا پنجشنبه ۲۰ آذرماه برای بازدید عموم دایر است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.