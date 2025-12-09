پخش زنده
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: هنگام بارندگی، رعایت نکات ایمنی در رانندگی برای کاهش حوادث جادهای امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با بیان اینکه بارندگی موجب لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید رانندگان میشود، اظهار داشت: کوچکترین بیاحتیاطی در این شرایط میتواند منجر به وقوع حوادثی شود که جان سرنشینان خودروها و دیگر کاربران جاده را تهدید کند.
وی با بیان اینکه رعایت اصول ساده، اما حیاتی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از تصادفات داشته باشد، افزود: کاهش سرعت، افزایش فاصله طولی با خودروهای جلویی، پرهیز از سبقتهای ناگهانی و اطمینان از سلامت سیستم ترمز و برفپاککن از مهمترین نکاتی است که رانندگان باید در روزهای بارانی مورد توجه قرار دهند.
دکتر احمدی بلوطکی توصیه کرد: رانندگان از تردد در نقاط آبگرفتگی، مسیرهای ناشناخته و مناطقی که احتمال لغزش وجود دارد، خودداری کنند. همچنین در طول مسیر از چراغهای روشن استفاده نمایند و از هرگونه عامل حواسپرتی بهویژه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی پرهیز کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به افزایش مأموریتهای اورژانس ۱۱۵ در روزهای بارانی گفت: تیمهای اورژانس در آمادهباش کامل هستند، اما رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان میتواند بهطور چشمگیری از وقوع حوادث جلوگیری کند.
وی اظهار داشت: هر ساله با شروع فصل سرما و آغاز بارندگیها شاهد افزایش حوادث و تصادفات جادهای هستیم و ماموریتهای اورژانس پیشبیمارستانی، افزایش مییابد و این موضوع سبب بروز آسیبهای جبرانناپذیر مالی و جانی به حادثهدیدگان میشود.
دکتر احمدی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه، با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و اطلاعات دقیق از محل حادثه را در اختیار کارشناسان اورژانس قرار دهند تا نیروهای امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.