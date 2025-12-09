چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا از ۱۲ تا ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود؛ رویدادی که به‌گفته معاون سازمان توسعه تجارت، با هدف بهره‌گیری حداکثری از توافق‌نامه تجارت آزاد و با حضور پررنگ هیئت‌های رسمی و فعالان اقتصادی کشور‌های عضو طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما،، امیر روشن در نشست هماهنگی برگزاری این نمایشگاه گفت: «این دوره از نمایشگاه با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، به‌صورت ویژه طراحی شده و تلاش شده است هزینه‌های میزبانی هیئت‌های رسمی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو طبق پروتکل‌های موجود و از محل بودجه‌های مصوب تأمین شود تا شاهد مشارکت پرشور فعالان اقتصادی باشیم.»

او با اشاره به طراحی چهار سکشن تخصصی افزود: «نخستین بخش به مباحث پولی و مالی اختصاص دارد که برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اهمیت بالایی دارد. موضوع دوم، بررسی کریدور شمال–جنوب است؛ مسیری که می‌تواند دسترسی کشورهای منطقه و حتی اروپا و کشورهای عربی را از طریق ایران تسهیل کند.»

روشن ادامه داد: «در بخش سوم، موضوعات مرتبط با صادرات کالا و خدمات و چالش‌های لجستیکی بررسی خواهد شد تا بتوانیم با تکیه بر استانداردهای مشترک، روند تجارت را روان‌تر کنیم. بخش چهارم نیز به کالاها و خدمات دارای مزیت، ازجمله حوزه انرژی و بهداشت و درمان اختصاص دارد.»

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دعوت از وزیران و مقامات ارشد اقتصادی کشورهای منطقه در دستور کار است، افزود: «حدود ۱۶۰ شرکت برای حضور در نمایشگاه دعوت شده‌اند و قرار است به‌عنوان مشارکت‌کننده یا بازدیدکننده در رویداد حضور یابند. هر شرکت یا هیئتی که تمایل به مشارکت داشته باشد، مورد حمایت سازمان قرار خواهد گرفت.»

او همچنین با اشاره به آثار توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا گفت: «در شش‌ماهه نخست سال جاری، برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، نه‌تنها افت صادرات نداشتیم، بلکه رشد قابل‌توجهی در مبادلات با کشورهای اوراسیا ثبت شد و همین موضوع موجب شد تراز تجاری کشور، به‌ویژه در شرایط ناشی از جنگ و نوسانات منطقه، منفی نشود.»

روشن در پایان ضمن قدردانی از حاضران تأکید کرد: وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل برای برگزاری نشست‌های B2B و تسهیل امور مربوط به این رویداد را دارند. او ابراز امیدواری کرد با همراهی همه دستگاه‌ها، این نمایشگاه بتواند اهداف توسعه تجارت ایران با منطقه اوراسیا را محقق کند.