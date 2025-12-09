به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه داستان‌های کوتاه برگزیده جایزه ا. هنری قدمتی صد و چند ساله دارد و هر ساله به همت بنیاد ادبی ا. هنری به چاپ می‌رسد. هر مجلد از این مجموعه شامل بیست داستان کوتاه است که طی همان سال در مجلات ادبی به چاپ رسیده‌اند. این بیست داستان از میان هزاران داستان کوتاه از نویسندگانی از سراسر جهان برگزیده میشوند، نویسندگان کهنه کار و نویسندگان نوخاسته.

داستان‌های کوتاه توسط چند داور اهل فن مطالعه و غربالگری میشوند و به عبارتی پیش از انتخاب چند مرحله گزینش را از سر می‌گذرانند. از اینرو، و به اعتبار همین سنجش، داستان‌های کوتاه مجموعه داستان‌های کوتاه برگزیده جایزه ا. هنری را می‌توان از معتبرترین و بهترین داستان‌های هر سال به شمار آورد.

انتشارات نیستان هنر سالهاست ترجمه، چاپ و انتشار این مجموعه را آغاز نموده و تا کنون سی و هفت جلد از آن را در دسترس دوستداران ادبیات و فرهنگ بویژه داستان کوتاه قرار داده است. در میان نویسندگان این مجموعه نویسندگان نام آشنایی به چشم می‌خورند، نویسندگان پیشکسوتی، چون ریموند کاروِر، آلیس مونرو، استفن کینگ، جویس کارول اوتس و نویسندگانی که بعد‌ها به شهرت رسیدند همچون سینتیا اوزیک، آلیس آدامز، گلوریا نوریس، کِوین بروکمایر و....

اما " توپ‌های فوتبال آقای کورتز"، جدیدترین مجلد از این مجموعه است که انتشارات نیستان هنر آن را چاپ و منتشر کرده است. این اثر نیز همچون مجلدات پیشین مجموعه داستان‌های کوتاه برگزیده جایزه ا. هنری، شامل داستان‌هایی جذاب و خواندنی است، داستان‌هایی از نویسندگان امروز و از سراسر جهان: ایالات متحده، ایتالیا، ژاپن، هندوستان و...

از جمله نویسندگان این کتاب می‌توان به بِرد فلور، میکله ماری، اِما بایندر،‌ای. کی. اوتا، کیت دی کامیلو و... اشاره کرد.

خواندن این اثر و سایر مجلدات این مجموعه‌ی ارزشمند فرصتی است برای آشنایی با ادبیات جهان و فرهنگ‌های دیگر.