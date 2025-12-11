حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور حضور دانش آموزان و فرهنگیان استان در اردوی راهیان نور