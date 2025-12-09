پخش زنده
دیانا معینی، ووشوکار آیندهدار کردستانی، در رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نونهالان و جوانان بانوان، موفق شد دو مدال برنز در بخش تالو برای استان کردستان به ارمغان بیاورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در رقابتهای ووشوی قهرمانی کشور و انتخابی تیمهای ملی نونهالان و جوانان بانوان، دیانا معینی ووشوکار شایسته کردستانی توانست در بخش تالو به دو مدال برنز دست یابد و نام خود را در جمع برترینهای این دوره از مسابقات ثبت کند.
این رقابتها به میزبانی تبریز و طی سه روز با حضور ۲۶۴ ووشوکار از استانهای مختلف کشور برگزار شد.
معینی در فرمهای ننگوئن و نانچوان عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و در هر دو فرم موفق به کسب مقام سوم شد.
براساس اعلام فدراسیون ووشو، نفرات برتر این مسابقات به اولین اردوی تیم ملی ووشوی نونهالان و جوانان و همچنین مسابقات قهرمانی جوانان جهان در چین که دارای سهمیه المپیک جوانان داکار سنگال است، دعوت خواهند شد.
در این رقابتها، سحر چراغی بهعنوان مربی و نیان رضایی بهعنوان سرپرست، تیم کردستان را همراهی کردند.