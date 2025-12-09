پخش زنده
امروز: -
همایش ملی ارتقای مهارتها و افزایش اشتغالپذیری دانشجویان با هدف تبیین رویکردها و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه توانمندیها و آمادهسازی نیروی انسانی جوان، با حضور جمعی از سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان زیستبوم اشتغال کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رویداد با هدف ایجاد همافزایی میان دانشگاه و صنعت و ارتقای سطح مهارتهای کاربردی در میان دانشجویان طراحی شده است. در این رویداد، جمعی از مدیران سرمایه انسانی شرکتهای بزرگ، کارآفرینان، مدیران کسبوکارهای فعال در حوزه مهارتآموزی و اشتغالپذیری، و استادان برجسته دانشگاه حضور دارند و دیدگاهها و تجربیات خود را در زمینه روشهای نوین توسعه مهارت و افزایش فرصتهای شغلی دانشآموختگان مطرح خواهند کرد.
محورهای اصلی این همایش شامل بررسی نیازهای بازار کار، شیوههای مؤثر مهارتافزایی، و راهکارهای پیوند پایدار میان دانشگاه و صنعت است. برگزارکنندگان تأکید دارند که نتایج این نشست میتواند به تدوین سیاستهای اجراییتر در حوزه اشتغال جوانان منجر شود و مسیر ارتباط مؤثرتر میان نظام آموزشی و بازار کار را هموار سازد.