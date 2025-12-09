پخش زنده
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام خمینی در ۸ ماهه امسال با رشد ۲ درصدی از ۳۲ میلیون تن فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو در تشریح عملکرد ۸ ماهه مجتمع بندری امام خمینی بیان کرد: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری این مجتمع با ۲ درصد رشد از مرز ۳۲ میلیون و ۳۵۱ هزار تن عبور کرده و بندر امام خمینی همچنان قطب اصلی تأمین کالای اساسی کشور با سهم ۷۰ درصدی باقی مانده است.
وی با اشاره به روند افزایشی عملیات ساحلی افزود: تجارت ساحلی انواع کالاهای نفتی و شیمیایی با ثبت رشد کمسابقه ۹۶ درصدی به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده است که این رقم نشاندهنده تقویت نقش بندر امام خمینی در جابهجایی درونسرزمینی و پشتیبانی از صنایع نفت، پتروشیمی و شیمیایی است.
رشد ۹ درصدی واردات و تقویت جریان کالا
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تصریح کرد: تخلیه انواع کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، معدنی، شیمیایی، نفتی، عمومی و کانتینری با ۹ درصد رشد به بیش از ۱۳ میلیون و ۳۲۴ هزار تن رسیده است.
وی میگوید: این میزان افزایش، بیانگر استمرار تقاضای لجستیکی و ظرفیت بالای عملیاتی پایانههای مختلف در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به جایگاه راهبردی این بندر در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: تخلیه انواع کالاهای اساسی طی هشتماهه امسال با ۱۷ درصد رشد از ۱۱ میلیون و ۳۳۶ هزار تن عبور کرده است.
وی تأکید کرد: بندر امام خمینی همچنان ۷۰ درصد واردات کالای اساسی کشور را مدیریت میکند و این نقش در ثبات بازار داخلی تعیینکننده است.
افزایش عملیات کالاهای عمومی و معدنی
گرایلو ادامه داد: در حوزه کالاهای عمومی، میزان تخلیه و بارگیری با ۱۶ درصد رشد به بیش از یک میلیون و نیم تن رسیده است. همچنین کالاهای معدنی، ساختمانی و شیمیایی با ثبت ۵ درصد رشد به حدود ۶ میلیون تن رسید.
افزایش ظرفیت عملیاتی و توسعه زیرساختها
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در جمعبندی عملکرد هشتماهه مجتمع بندری امام خمینی گفت: روند مثبت عملیات نتیجه تکمیل پروژههای توسعهای، تقویت خطوط ریلی و ارتقای توان عملیاتی اسکلهها است.
وی افزود: بهواسطه توسعه مستمر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، ظرفیت این مجتمع برای پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور و پاسخگویی به نیازهای صنایع داخلی روزبهروز در حال افزایش است.