رئیس قوه قضائیه گفت: باید ظرفیت‌های قانونی موجود را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، احصا کنیم و تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار بندیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای به‌منظور بررسی وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون و جلب رضایت شاکیان خصوصی، نکات و دستورهای تخصصی و ویژه‌ای را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی برای نحوه تعیین‌تکلیف این زندانیان و محکومان و در عین حال، رعایت حقوق شکات آنها مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه در سخنانی در این نشست، با اشاره به مفاد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعیین‌تکلیف محکوم به قصاصی که بدون عذر موجه، از سوی اولیای‌دم در وضعیت نامعین رها شده است، گفت: باید ظرفیت‌های قانونی موجود را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، احصا کنیم و تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار بندیم.

محسنی اژه‌ای افزود: از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از افرادی که سالیان طولانی در زندان مانده‌اند و مشمول ارفاقات قانونی نظیر عفو و مرخصی نمی‌شوند، کسانی هستند که مجازاتِ حبس خود را تحمل کرده اند ولیکن امکان پرداخت رقمِ محکومیت به شاکی یا شاکیان خود را ندارند.

وی گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها، این افراد به هیچ وجه توان پرداخت مبلغی را که به آن محکوم شده‌اند ندارند؛ این افراد از یک طرف مشمول عفو و ارفاقات قانونی قرار نمی‌گیرند چون شاکی خصوصی دارند و از طرف دیگر، مرخصی هم به آنها داده نمی‌شود چون وثیقه‌ای متناسب با محکومیتشان ندارند.

رئیس قوه قضائیه افزود: برخی از این افراد با وجود آنکه مدت قانونی محکومیت حبس خود را گذرانده‌اند، به دلیل ناتوانی در پرداخت به شاکی خصوصی، بعضاً بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال در زندان مانده‌اند و مشخص است که اگر چند سال دیگر هم در زندان بمانند، همچنان امکان پرداخت رقم محکومیت را نخواهند داشت.

محسنی اژه‌ای در همین خصوص با صدور دستوراتی خطاب به مقامات قضایی ذیربط، گفت: ضرورت دارد تدبیر عاجلی اتخاذ شود که چنانچه قانون در این زمینه نیازمند اصلاح است و یا اگر می‌توان از ظرفیت اعسار در این موضوع استفاده کرد، آن را انجام داد.