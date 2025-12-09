پخش زنده
توزیع منظم شیر به صورت دو بار در هفته در مدارس خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی امروز در آیین آغاز توزیع شیر در مدارس استان خراسان رضوی گفت: توزیع شیر مدارس، یک برنامه ملی با هدف ارتقای سلامت نسل آینده است. از امروز، دانشآموزان سراسر استان خراسان رضوی بهصورت منظم و برنامهریزیشده، هفتهای دو نوبت شیر دریافت خواهند کرد تا به تقویت رشد جسمی، افزایش توان سیستم ایمنی و پیشگیری از بروز بیماریها در میان دانشآموزان کمک شود.
مصطفی اسدی افزود: چهار شرکت توانمند لبنی استان تأمین شیر مدارس را برعهده دارند. شیرهای ارائهشده از نوع استریلیزه، استاندارد، سالم و دارای قابلیت نگهداری مناسب هستند و تمامی مراحل تولید، بستهبندی و توزیع آنها تحت نظارت دقیق دستگاههای مسئول انجام میشود.
خراسان رضوی بیش از ۸۰۰ هزار دانشآموز تحت پوشش این طرح دارد، برنامهریزی شده است که تا پایان سال تحصیلی، حدود ۴۰ نوبت شیر در مدارس استان توزیع شود.